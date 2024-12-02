Перед заседанием суда по делу Али Керимли задержаны 6 оппозиционеров
Суд приговорил Али Керимли к денежному штрафу (обновлено)
В Насиминском районном суде Баку в понедельник завершился процесс над лидером партии Народного фронта Али Керимли по иску бывшего члена этой организации Айдына Алиева.
В заключительном выступлении частный обвинитель требовал приговорить Керимли к 6 месяцам лишения свободы. Защита настаивала на оправдательном вердике.
Суд приговорил Керимли к денежному штрафу в размере 1500 манатов (около 900 долларов США), признав его виновным по ст. 147.1 (клевета) УК.
“Этот приговор необоснованный, незаконный и несправедливий. В выражениях Али Керимли не было признаков ст. 147.1. Его выражения носили общий, оценочный характер. Суд вообще не должен был брать дело в производство», - сказал Turan адвокат Фахраддин Мехтиев.
По его словам, есть прецедентные решения по Азербайджану ЕСПЧ, и в аналогичных случаях страсбургский суд признавал подобные приговоры как наносящие ущерб свободе выражения.
Защита подаст апелляцию.
Сам Керимли назвал приговор суда «заказным решением», не имеющим отношения к праву.
«Азербайджанская власть 4 месяца вела это сфабрикованное дело, однако азербайджанское и мировое сообщество не воспринимают его всерьез. Все поняли, что власти просто пытаются засадить своего соперника по абсурдному обвинению», - сказал Керимли.
«Мое мнение об Айдыне Алиева являются истиной и никак не оскорбляют его честь и достоинство», - сказал Керимли.
*Бывший член ПНФА Айдын Алиев подал в суд на Керимли, потребовав привлечь его к ответственности по ст. 147.1 (клевета) УК Азербайджана. Он назвал «клеветой» комментарий Керимли, что суд отменил решения съезда ПНФА после жалобы Айдына Алиева.
В частности, речь идет о следующем высказывании Керимли: «Алиев Айдын, исключенный из ПНФА, за отклонение от политического курса партии и сотрудничество с властями, был восстановлен в должности главы Контрольно-ревизионной комиссии насильственно, решением суда. На основании жалобы этого человека Насиминский районный суд 05.07.2024 признал недействительными решения съезда от 24.06.2023, принятые 287 голосами «за», при одном «против».
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Перед заседанием суда по делу Али Керимли задержаны 6 оппозиционеров
В понедельник полиция закрыла доступ к зданию Насиминского суда, где проходит процесс над лидером партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли. Применив силу, полиция задержала шесть активистов ПНФА. Среди них: член Национального совета Видади Миркамал, Мамед Ибрагим, Гюльнара Рагимова, Руслан Амиров, Эльчин Хадживелли и Ровшан Сафаров.
Как сообщил Turan зампред партии Сеймур Хази полиция блокировала обшиную территорию вокруг здания суда и оттесняет всех, кто пытается подойти ближе.
МВД не комментирует причину задержаний.
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