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Азербайджан будет развивать отношения с Гвинеей Бисау
В понедельник Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Гвинеи-Бисау Карлоса Пинто Перейра и министра окружающей среды этой страны Вириато Кассама.
Как сказано в сообщении пресс-службы главы государства, Алиев выразил надежу, что визит министров будет способствовать налаживанию экономического сотрудничества, включая торговлю и инвестиции.
В свою очередь, Карлос Пинто Перейра сказал, что делегация прибыла в Азербайджан именно с этой целью. Он напомнил, что многие члены правительства Гвинени Бисау в свое время получили образование в Азербайджане.
В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в нефтяной и горнодобывающей областях.
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