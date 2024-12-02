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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Азербайджан будет развивать отношения с Гвинеей Бисау

В понедельник Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Гвинеи-Бисау Карлоса Пинто Перейра и министра окружающей среды этой страны Вириато Кассама.

Как сказано в сообщении пресс-службы главы государства, Алиев выразил надежу, что  визит министров будет способствовать налаживанию экономического сотрудничества, включая торговлю и инвестиции.

В свою очередь, Карлос Пинто Перейра сказал, что делегация прибыла в Азербайджан именно с этой целью. Он напомнил, что многие члены правительства Гвинени Бисау в свое время получили образование в Азербайджане.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в нефтяной и горнодобывающей областях.

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