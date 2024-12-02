Азербайджан будет развивать отношения с Гвинеей Бисау

В понедельник Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Гвинеи-Бисау Карлоса Пинто Перейра и министра окружающей среды этой страны Вириато Кассама.

Как сказано в сообщении пресс-службы главы государства, Алиев выразил надежу, что визит министров будет способствовать налаживанию экономического сотрудничества, включая торговлю и инвестиции.

В свою очередь, Карлос Пинто Перейра сказал, что делегация прибыла в Азербайджан именно с этой целью. Он напомнил, что многие члены правительства Гвинени Бисау в свое время получили образование в Азербайджане.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в нефтяной и горнодобывающей областях.