Израиль наносит авиаудары по Йемену после ракетной атаки хуситов
Израиль наносит авиаудары по Йемену после ракетной атаки хуситов
Израильские авиаудары были направлены на контролируемые хуситами районы в Йемене, включая Сану и Ходейду, убив по меньшей мере девять человек после того, как была перехвачена ракета хуситов, нацеленная на центральный Израиль. Удары, сосредоточенные на энергетической и портовой инфраструктуре, знаменуют собой значительную эскалацию региональной напряженности.
Израиль обвинил хуситов в использовании объектов в военных целях, включая контрабанду иранского оружия. Атаки хуситов на судоходство в Красном море еще больше нарушили мировую торговлю, совпав с продолжающимися конфликтами с участием ХАМАС и Хезболлы.
США, ранее наносившие удары по целям хуситов, подтвердили свою непричастность к последним действиям Израиля. Война в Йемене продолжает подпитывать один из худших гуманитарных кризисов в мире, в результате чего погибло более 150 000 человек и миллионы людей стали перемещенными лицами.
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