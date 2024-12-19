Посольство США ответило на критику АЗТВ
Посольство США ответило на критику АЗТВ
В минувшее воскресенье на государственном телеканале АЗТВ был показан очередной сюжет про «вредительскую» деятельность США против Азербайджана.
Директор этого телеканала утверждал, что «доживающая последние дни администрация Байдена» использует фактор прав человека, чтобы нападать на Азербайджан, проявляя «трусость».
«Вы злитесь, что мы разрушили вашу многолетнюю паутину, которая действовала под видом медиа?», - говорит глава АЗТВ, обращаясь к госсекретарю США Блинкену.
В связи с этими обвинениями, посольство США в Баку на своей странице опубликовало следующий ответ:
«Международная критика подавления правительством свободных СМИ и гражданского общества является результатом только одного: подавления правительством свободных СМИ и гражданского общества.
Фактом является то, что с ноября 2023 года были арестованы почти три десятка журналистов и блогеров. Является ли «трусостью» спросить за что? Или фактической «трусостью» является попытка отвлечь азербайджанскую общественность от этого факта?
Это «Неделя медиаграмотности», не забывайте искать разнообразные источники информации, подвергать сомнению нарративы и сохранять бдительность, чтобы не быть введенными в заблуждение».
Политика
-
- 20 декабрь 2024, 00:22
Президент Ильхам Алиев выразил благодарность главам государств и правительств Турции, Пакистана, Египта, Ирана, Индонезии, Малайзии, Нигерии и Бангладеш за их единодушную поддержку вступления Азербайджана в D-8 на саммите, состоявшемся в Каире 19 декабря.
-
- 19 декабрь 2024, 18:06
19 декабря в Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе по делу активиста Раиля Аббасова с заключительным словом выступил прокурор. Он предложил признать Аббасова виновным в мошенничестве и приговорить его к 8 годам лишения свободы.
-
- 19 декабрь 2024, 17:49
Сабаильский суд Баку продлил срок предварительного заключения обвиняемого в «госизмене» молодого исследователя Бахруза Самедова до 9 марта 2025 г.
-
- 19 декабрь 2024, 16:32
19 декабря на саммите Организации экономического сотрудничества развивающихся стран D-8 в Каире, Азербайджан был принят в члены этой организации, говорится в сообщении МИД Азербайджана в четверг.
Написать отзыв