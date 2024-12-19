Посольство США ответило на критику АЗТВ

В минувшее воскресенье на государственном телеканале АЗТВ был показан очередной сюжет про «вредительскую» деятельность США против Азербайджана.

Директор этого телеканала утверждал, что «доживающая последние дни администрация Байдена» использует фактор прав человека, чтобы нападать на Азербайджан, проявляя «трусость».

«Вы злитесь, что мы разрушили вашу многолетнюю паутину, которая действовала под видом медиа?», - говорит глава АЗТВ, обращаясь к госсекретарю США Блинкену.

В связи с этими обвинениями, посольство США в Баку на своей странице опубликовало следующий ответ:

«Международная критика подавления правительством свободных СМИ и гражданского общества является результатом только одного: подавления правительством свободных СМИ и гражданского общества.

Фактом является то, что с ноября 2023 года были арестованы почти три десятка журналистов и блогеров. Является ли «трусостью» спросить за что? Или фактической «трусостью» является попытка отвлечь азербайджанскую общественность от этого факта?

Это «Неделя медиаграмотности», не забывайте искать разнообразные источники информации, подвергать сомнению нарративы и сохранять бдительность, чтобы не быть введенными в заблуждение».