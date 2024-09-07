Командующий армией Украины заявил, что вторжение в Курскую область сорвало планы российского наступления

В смелом шаге, который застал Россию врасплох, украинские войска начали неожиданное вторжение в российскую Курскую область 6 августа, захватив сотни квадратных миль территории всего за несколько дней. По словам главнокомандующего Украины генерал-полковника Александра Сырского, операция была упреждающим ударом, призванным нейтрализовать надвигающееся российское наступление.

Сырский, выступая из неуказанного места вблизи линии фронта, сообщил CNN, что операция «уменьшила угрозу вражеского наступления», не дав России начать ожидаемую трансграничную атаку. «Мы помешали им действовать», — сказал Сырский, подчеркнув стратегический успех вторжения Украины.

В течение недели украинские силы захватили около 386 квадратных миль российской территории, что почти эквивалентно общей площади, которую Россия захватила в Украине в этом году. Президент Украины Владимир Зеленский в своем заявлении в прошлом месяце сказал, что операция направлена ​​на создание «буферной зоны» вдоль границы для предотвращения дальнейших российских нападений.

Сырский далее уточнил, что главной целью Украины было не допустить использования Россией Курской области в качестве плацдарма для нового наступления. Он сказал, что вторжение заставило Москву перебросить десятки тысяч солдат, включая элитные воздушно-десантные войска, из других критических районов. «За последние шесть дней противник не продвинулся ни на метр в направлении Покровска», — отметил он, имея в виду стратегически важный город на востоке Украины, куда российские войска пытались прорваться.

Украинский командующий подчеркнул, что вторжение также ослабило способность России маневрировать и укреплять свои позиции. «Другими словами, наша стратегия работает», — уверенно заявил Сырский, добавив, что украинские силы также достигли нескольких второстепенных целей, включая захват военнопленных, повышение морального духа войск и предотвращение обстрелов гражданских целей через границу.

Хотя операция достигла значительных краткосрочных успехов, остаются вопросы о том, как долго Украина сможет удерживать захваченную территорию и будет ли Россия вынуждена отвести значительное количество войск с 600-мильной линии фронта на востоке Украины. Долгосрочный результат Курского вторжения может существенно повлиять на траекторию войны.

В отдельном интервью NBC News президент Зеленский выразил оптимизм, заявив, что Украина намерена удерживать недавно приобретенную российскую территорию в течение неопределенного срока в рамках более широкого плана победы. Он упомянул, что этот план будет представлен международным союзникам Украины в ближайшие недели.

Недавний отчет Института изучения войны (ISW) предполагает, что наступательные операции России на востоке Украины могут быть внезапно остановлены раньше, чем предполагалось, отчасти из-за оперативных проблем