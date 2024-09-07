Военная экономика России: втянута в опасный цикл

Президент России Владимир Путин посетил военный завод в Нижнем Тагиле, Россия, в феврале 2024 года. В своей речи в том же месяце он хвастался экономикой страны и ее способностью наращивать свой военно-промышленный комплекс в условиях беспрецедентных санкций. (Sputnik/Рамиль Ситдиков/Pool/Reuters)

Поскольку война России в Украине продолжается уже второй год, экономический ландшафт страны демонстрирует тревожный парадокс: Москва оказалась в положении, когда она не может позволить себе ни победить, ни проиграть. По словам Рено Фукара, старшего преподавателя экономики в Университете Ланкастера, российская экономика все больше зависит от издержек и последствий этого продолжающегося конфликта.

В недавней статье для The Conversation Фукар утверждает, что экономика России привязана к ее военным усилиям, а рекордные военные расходы Кремля являются движущей силой роста ее ВВП. Официальные данные указывают на 5,5%-ный рост ВВП в годовом исчислении за третий квартал 2023 года. Однако этот рост в значительной степени подпитывается беспрецедентным оборонным бюджетом — 36,6 трлн рублей, или примерно 386 млрд долларов — только за этот год.

Фукар подчеркивает, что этот всплеск экономической активности не является показателем здоровой экономики, а скорее отражением подавляющего влияния войны. «Военная зарплата, боеприпасы, танки, самолеты и компенсации за погибших и раненых солдат — все это вносит свой вклад в показатели ВВП», — отмечает Фукар. «Проще говоря, война против Украины сейчас является основным двигателем экономического роста России».

Однако этот экономический подъем, вызванный военными действиями, скрывает более глубокие проблемы. Война усугубила острую нехватку рабочей силы, и, по оценкам, 5 миллионов рабочих пропали без вести, поскольку молодые специалисты бегут или призываются на военную службу. Эта нехватка привела к резкому росту заработной платы и росту инфляции, которая в настоящее время составляет 7,4%, что значительно выше целевого показателя центрального банка в 4%. Кроме того, иностранные инвестиции в Россию резко упали, сократившись примерно на 8,7 млрд долларов за первые три квартала 2023 года, согласно данным центрального банка.

Экономические последствия представляют собой сложную дилемму для Москвы. Если Россия победит в конфликте, финансовое бремя восстановления и обеспечения безопасности Украины будет ошеломляющим. Перспектива экономической изоляции от мирового рынка, усугубленная продолжающимися западными санкциями, еще больше усложняет ситуацию. Фукар предполагает, что «лучшая надежда» России может заключаться в усилении зависимости от Китая, ее немногих оставшихся стратегических союзников.

Напротив, затянувшийся тупик кажется столь же проблематичным. Фукар подчеркивает огромные расходы на поддержание и ремонт собственной инфраструктуры России и решение внутренних социальных проблем. «У российского режима нет стимула заканчивать войну и иметь дело с такого рода экономической реальностью», — пишет он. «Его экономика теперь полностью ориентирована на продолжение длительного и все более смертоносного конфликта».

Пока эксперты продолжают анализировать экономическую траекторию России, сохраняются опасения по поводу дальнейшей деградации. Несмотря на заявления об устойчивости перед лицом западных санкций, долгосрочные перспективы России остаются мрачными. Экономическая стратегия страны, в значительной степени зависящая от войны, может привести к затяжному и все более опасному циклу без четкого пути к восстановлению.