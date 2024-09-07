В Гааге прошла акция в защиту Игбала Абило

В субботу, 7 сентября в Гааге перед посольством Азербайджана в Нилерландах прошёл пикет в поддержку, арестованного в Баку талышского исследователя Игбала Абилова.

Мероприятие было организовано друзьями и коллегами Игбала, говорится в сообщении на сайте igbal.info, созданном в защиту исследователя.

Во время пикета участники продолжали сбор подписей под петицией и призывали власти Азербайджана прекратить преследование и освободить Абилова.

Это вторая акция в защиту Абилова в Европе.

Ранее, акция с призывом освободить Абилова состоялась 6 августа перед посольством Азербайджана в Вильнюсе.

Игбал Абилов был задержан 22 июля, когда приехал в Азербайджан к родственникам. Ему предъявлены обвинения по статьям: 274 (государственная измена), 281.3 (публичные призывы, направленные против государства, совершенные по заданию иностранных организаций или их представителей) и 283.1 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды) УК Азербайджана.

В частности, утверждается, что все эти преступления были совершены по указанию спецслужб Армении.

Абилов отвергает обвинения и заявляет, что занимался исключительно научной деятельностью.

Большая группа ученых из разных стран мира обратились к руководству Азербайджана с просьбой содействия в освобождении Абилова

İqbal Əbilov iyulun 22-də qohumlarını ziyarət etmək üçün Azərbaycana gələn zaman saxlanılıb. O, Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 274-cü (dövlətə xəyanət), 281.3-cü (xarici təşkilatların və ya onların nümayəndələrinin göstərişi ilə dövlət əleyhinə yönələn açıq çağırışlar) və 283.1-ci (milli, irqi, sosial və ya dini nifrət və düşmənçiliyin salınması) maddələri ilə ittiham olunub.

Bütün bu cinayətlərin Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının göstərişi ilə törədildiyi iddia edilir.

Əbilov ittihamları rədd edir və sırf elmi fəaliyyətlə məşğul olduğunu bildirir.

Dünyanın müxtəlif ölkələrindən böyük bir qrup alim Azərbaycan rəhbərliyinə müraciət edərək Əbilovun azadlığa buraxılmasına köməklik göstərilməsini xahiş edib.