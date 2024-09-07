Срок ареста Хафиза Бабалы и Ульви Гасанлы продлен на 3 месяца
Суд продлил сроки ареста фигурантов дела против Abzas Media (обновлено)
Хатаинский суд 7 сентября продлил еще на три месяца сроки предварительного заключения главного редактора Abzas Media Севиндж Вагифгызы и журналистки этого издания Наргиз Абсаламовой.
Согласно решению суда они должны оставаться под стражей до 20 декабря, сообщили адвокаты журналисток.
Защитники подадут апелляции на эти решения.
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Срок ареста Хафиза Бабалы и Ульви Гасанлы продлен на 3 месяца
Хатаинский районный суд Баку сегодня продлил еще на три месяца срок ареста журналиста-расследователя Хафиза Бабалы, арестованного по делу Abzas Media.
Об этом Turan сообщил его адвокат Расул Джафаров.
По его словам, защита считает необоснованным содержание журналист под стражей.
На решение суда будет подана апелляция.
Бабалы отверг предъявленные ему обвинения и заявил, что его преследуют за журналистские расследования.
Сегодня на три месяца было продлено предварительное заключение и директора Abzas Media Ульви Гасанлы, который также отвергает предъявленные ему обвинения.
* Бабалы и Гасанлы среди шести журналистов и медиа-работников, которые были арестованы в ноябре 2023 г. – январе 2024 г. «по делу Abzas Media». Впоследствии по этому делу был арестован также экономист Фарид Мехрализаде.
Изначально всем им было предъявлено обвинение по статье 206.3.2 УК (контрабанда группой лиц по предварительному сговору). Однако 16-19 августа журналистам предъявили более тяжкие обвинения: ст. 192.3.2 (незаконное предпринимательство с получением крупного дохода), 193-1.3.1 и 193-1.3.2 (легализация преступных доходов организованной группой), 206.4 (контрабанда организованной группой), 320.1 и 320.2 (подделка документов и использование поддельных документов), а также статьи 213.2.1 (групповое уклонение от уплаты налогов) УК.
Эти обвинения караются лишением свободы на срок до 12 лет. Журналисты отвергают все обвинения, заявляя, что их преследуют за расследование фактов коррупции в высших эшелонах власти.
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