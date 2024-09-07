Синоптики прогнозируют на воскресенье жаркую погоду
Синоптики прогнозируют на воскресенье жаркую погоду
В воскресенье, 8 сентября в Баку и Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, подует умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем - 27-31° тепла, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба Минэкологии.
По районам Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 16-21°, днем - 29-34° тепла, в горах ночью 8-13°, днем - 13-18° тепла.
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- 7 сентябрь 2024 13:14
Общество
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- 6 сентябрь 2024, 16:40
Прошло пять дней с момента внеочередных парламентских выборов в Азербайджане. Хотя Центральная избирательная комиссия (ЦИК) еще не завершила работу над протоколами, ведущие кандидаты по всем 125 округам уже объявлены. Чего от них можно ожидать?
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- 5 сентябрь 2024, 14:06
6 августа в Баку будет пасмурно, бес осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью +19+23, днем будет +26+29 градусов.
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