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(5 часов назад)
Синоптики прогнозируют на воскресенье жаркую погоду

Синоптики прогнозируют на воскресенье жаркую погоду

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Синоптики прогнозируют на воскресенье жаркую погоду

В воскресенье, 8 сентября в Баку и Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, подует умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем - 27-31° тепла, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба Минэкологии.

По районам Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 16-21°, днем - 29-34° тепла, в горах ночью 8-13°, днем - 13-18° тепла.

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