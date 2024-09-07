Россия, Иран, Китай наращивают усилия для оказания влияния на американские выборы, утверждает  разведка США

Сотрудники американской разведки заявили в пятницу, что Россия является главной и наиболее активной угрозой, способной повлиять на президентские выборы в США 5 ноября, но что Иран и Китай также активизируют свои усилия.

Выступая перед журналистами на брифинге в Вашингтоне сотрудник Управления национального разведки (ODNI) заявил, что Москва, Тегеран и Пекин в той или иной степени пытаются усилить раскол в американском обществе ради собственной выгоды в период президентских выборов.

"Они считают, что усиление спорных вопросов с целью раскола американцев, может служить их интересам, заставляя США отвлекаться на внутренние проблемы, вместо того чтобы противостоять враждебному поведению этих стран на глобальном уровне", - сказал чиновник.

Россия, по мнению американского разведсообщества, "стремится повлиять на результаты выборов, чтобы ослабить США и подорвать поддержку Украины", - заявил сотрудник ODNI в ответ на запрос TURAN.

На этой неделе Министерство юстиции США предъявило обвинения двум гражданам России в сотрудничестве с Кремлем с целью распространения пропаганды в Интернете и эксплуатации американских избирателей. Обвинения были выдвинуты против двух сотрудников российского государственного СМИ RT.

"RT создал и использовал американских и других западных деятелей для распространения дружественных России нарративов, маскируя это под свободу слова американцев. Они также хотели повлиять на избирателей в пользу бывшего президента и снижение авторитета вице-президента", - сказал чиновник.

Что касается Ирана, то Тегеран прилагает больше усилий, чем прежде, чтобы повлиять на выборы этого года. Как и Россия, Иран использует подход, направленный на разжигание розни и подрыв доверия к избирательному процессу.

Тегеран также стремился получить кибердоступ к лицам, имеющим непосредственное отношение к предвыборным кампаниям обеих политических партий.

Иран также проводит тайные операции в социальных сетях, используя подставные лица и искусственный интеллект для публикации фейковых статей.

Китай, в свою очередь, по оценкам разведки, нацелен на оказание влияния на избирательную гонку. "По оценкам разведки, Китай не пытается повлиять на президентскую гонку. Китай продолжает свои давние усилия по налаживанию отношений с американскими чиновниками и организациями на государственном и местном уровнях.

КНР пытается повлиять на американских деятелей, которые, по ее мнению, представляют угрозу основным интересам Пекина.

По словам сотрудников, американской разведке "известно о попытках КНР" повлиять на американские предвыборные гонки, сосредоточившись на кандидатах, которые, по их мнению, представляют особую угрозу для основных интересов безопасности КНР.

Представители разведки также добавили, что они наблюдают ряд других стран, которые лоббируют политических деятелей с целью добиться их расположения в случае избрания на должность.