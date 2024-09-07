Азербайджан приглашает израильские высокотехнологичные компании и освобождает от налогов

В Азербайджане пытаются диверсифицировать экономику и перестать полагаться на нефть, а также предлагают израильским высокотехнологичным компаниям переехать в обмен на щедрые налоговые льготы. Об этом сообщает израильское издание Globes, со ссылкой на свои источники в компаниях, которые рассматривают возможность переезда.

В частности, Азербайджан предлагает полное освобождение от корпоративного налога, налога на имущество, земельного налога и налога на дивиденды сроком на 10 лет.

Это лишь часть льгот, которые Азербайджан начал предлагать отобранным израильским стартапам.

Этот шаг связан с запуском построенного в Баку технопарка, но с точки зрения правительства Азербайджана, компании могут быть перемещены в любую точку страны. Как стало известно Globes, ряд израильских высокотехнологичных компаний уже ведут переговоры о переходе.

Помимо упомянутых выше налоговых льгот, сотрудники компании смогут получить нулевую ставку подоходного налога с ежемесячной зарплаты до 4700 долларов США. Чтобы получить льготы, компания должна представить данные о деятельности за последний год, или подтвердить годовой оборот в размере 200 000 манатов.

В рамках программы оказывается поддержка иммиграции в страну, которая включает помощь в оформлении вида на жительство и решение бытовых вопросов.

«Азербайджан стремится стать технологическим «отцом» Евразийского региона, поэтому переход к нему может принести пользу компаниям в качестве ворот в тюркские страны. Отношения Баку с Анкарой основаны на идее «одна нация, две страны». Поэтому компании, которые стремятся к деятельности в Турции, смогут извлечь выгоду из ситуации, пишет издание.

Программу возглавляет Агентство инноваций и цифрового развития Азербайджана (IDDA), основной целью которой является диверсификация экономики. На долю нефтегазового сектора в 2022 году пришлось 47,8% ВВП Азербайджана, 52,7% бюджетных источников и 92,5% экспорта. В Баку понимают, что мир отвыкает от нефти, и поэтому необходима подготовка к снижению зависимости от нефти и газа.

Азербайджан черпает вдохновение в странах Персидского залива, которые в последние годы усердно работают над диверсификацией экономики и «освобождением» от нефти.

IDDA уже работает над подготовкой соответствующих кадров и выделяет стипендии более чем 3000 студентам на курсы Интернет технологий. Ожидается, что в следующем году местным жителям будет предоставлено до 5000 стипендий.

Вице-президент IDDA по поддержке стартапов переезжающих в страну Паша Алиев свободно говорит на иврите. В разговоре с Globes он сказал, что инициатива привлечения израильских компаний является частью более широких усилий создания сильной технологической экосистемы в Азербайджане. «Наше молодое и многоязычное население в сочетании с разнообразием культур создает динамичную и инновационную рабочую силу. Кроме того, наша инфраструктура позволяет компаниям, переезжающим в страну, быстро обосноваться и интегрироваться в новой обстановке. Такое сочетание делает Азербайджан идеальным место для технологических компаний, стремящихся к росту и инновациям на азиатском рынке», - отмечает Алиев.