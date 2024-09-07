В Карабахе обнаружены десятки единиц стрелкового оружия и тысячи патронов
В Карабахе обнаружены десятки единиц стрелкового оружия и тысячи патронов
За период с 31 августа по 6 сентября полиция обнаружила в Карабахе десятки единиц стрелкового оружия и тысячи патронов, сообщило МВД.
Так, в Ханкенди были изъяты 11 автоматов, 1 пулемет, 4 пистолета, 6 винтовок, 11 гранат, 1 гранатомет, 3 запала, 4 штык-ножа, 200 магазинов для патронов, 9 786 патронов различного калибра и другие боеприпасы.
В Шуше обнаружено и изъято одно автоматическое оружие, а в Ходжалинском районе - 18 снарядов.
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