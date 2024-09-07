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(5 часов назад)
В Карабахе обнаружены десятки единиц стрелкового оружия и тысячи патронов

В Карабахе обнаружены десятки единиц стрелкового оружия и тысячи патронов

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Карабахе обнаружены десятки единиц стрелкового оружия и тысячи патронов

За период с 31 августа по 6 сентября полиция обнаружила в Карабахе  десятки единиц стрелкового оружия и тысячи патронов, сообщило МВД.

Так, в Ханкенди были изъяты 11 автоматов, 1 пулемет, 4 пистолета, 6 винтовок, 11 гранат, 1 гранатомет, 3 запала, 4 штык-ножа, 200 магазинов для патронов, 9 786 патронов различного калибра и другие боеприпасы.

В Шуше обнаружено и изъято одно автоматическое оружие, а в Ходжалинском районе - 18 снарядов.

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