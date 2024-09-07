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(5 часов назад)
В Шушу возвращаются еще 88 семей

В Шушу возвращаются еще 88 семей

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Шушу возвращаются еще 88 семей

Сегодня в Шушу возвращаются еще 26 семей, всего 88 человек, сообщает госкомбеженцев.

Всего в городе Шуша обеспечено постоянное проживание уже 203 семей, или 760 человек из числа бывших вынужденных переселенцев.

На освобожденные территории в Лачын, Забух, Сус, Физули, Агалы, Талыш, Шуша и Ходжалы уже возвращены почти 8100 человек.

 

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