В Шушу возвращаются еще 88 семей

В Шушу возвращаются еще 88 семей

Сегодня в Шушу возвращаются еще 26 семей, всего 88 человек, сообщает госкомбеженцев.

Всего в городе Шуша обеспечено постоянное проживание уже 203 семей, или 760 человек из числа бывших вынужденных переселенцев.

На освобожденные территории в Лачын, Забух, Сус, Физули, Агалы, Талыш, Шуша и Ходжалы уже возвращены почти 8100 человек.