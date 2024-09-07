В Шушу возвращаются еще 88 семей
В Шушу возвращаются еще 88 семей
Сегодня в Шушу возвращаются еще 26 семей, всего 88 человек, сообщает госкомбеженцев.
Всего в городе Шуша обеспечено постоянное проживание уже 203 семей, или 760 человек из числа бывших вынужденных переселенцев.
На освобожденные территории в Лачын, Забух, Сус, Физули, Агалы, Талыш, Шуша и Ходжалы уже возвращены почти 8100 человек.
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- Политика
- 7 сентябрь 2024 11:03
Политика
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- 7 сентябрь 2024, 17:46
В субботу, 7 сентября в Гааге перед посольством Азербайджана в Нилерландах прошёл пикет в поддержку, арестованного в Баку талышского исследователя Игбала Абилова. Мероприятие было организовано друзьями и коллегами Игбала, говорится в сообщении на сайте igbal.info, созданном в защиту исследователя. Во время пикета участники продолжали сбор подписей под петицией и призывали власти Азербайджана прекратить преследование и освободить Абилова.
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- 7 сентябрь 2024, 13:14
Хатаинский районный суд Баку сегодня продлил еще на три месяца срок ареста журналиста-расследователя Хафиза Бабалы, арестованного по делу Abzas Media.
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Сотрудники американской разведки заявили в пятницу, что Россия является главной и наиболее активной угрозой влияния на президентские выборы в США 5 ноября, в то время как Иран и Китай также наращивают усилия.
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- 7 сентябрь 2024, 12:37
В Азербайджане пытаются диверсифицировать экономику и перестать полагаться на нефть, а также предлагают израильским высокотехнологичным компаниям переехать в обмен на щедрые налоговые льготы. Об этом сообщает израильское издание Globes, со ссылкой на свои источники в компаниях, которые рассматривают возможность переезда.
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