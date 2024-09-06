Вафу Наги, Шахлу Карим и Сеймура Аббаса отпустили спустя три часа после задержания (обновлено)
Около 23.00 кандидат в депутаты Вафа Наги, ее доверенное лицо Сеймур Аббас и журналистка Шахла Карим были отпущены.
Как рассказала Turan Наги, они были задержаны лицами в штатском в черных масках и посажены по отдельности в три черных автомобиля.
По словам Наги, от нее потребовали прекратить акции протеста, «поскольку выборы уже закончились».
В свою очередь, Наги заявила, что требует расследования жалоб.
«По нашим данным, в окружной избирательной комиссии вызывают наблюдателей моего соперника и берут у них письменные заявления о «демократичности выборов». При этом моих наблюдателей, которые фиксировали нарушения не вызывают», - сказала Наги.
Она отметила, что задержанных в течение трех часов везли в автомобиле и в конечном итоге выпустили в поселке Ахмедлы в Баку. Все это время у них отобрали телефоны.
Наги сказала, что подаст жалобу в правоохранительные органы.
В свою очередь, Карим сообщила Turan, что когда задержанных сажали в машины против них применили грубую силу.
По словам журналистки, даже находясь в машине лица в штатском держали ее за руки.
Карим также намерена подавать жалобу на указанные действия против нее.
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Вафа Наги и Шахла Карим задержаны в Нефтчале
2024-09-06 21:09
В пятницу в Нефтечале была задержана Вафа Наги ( Нагиева) - кандидат от Нефтчалинского го округа на выборах в Милли Меджлис1 сентября.
В этот полдень она разбила палатку и начала акцию протеста перед зданием Окружной избирательной комиссии.
По информации ее родственников, Вафа и находившаяся рядом журналистка Шахла Карим были задержаны вечером после того, начали прямой эфир с места событий.
Местонахождение кандидата и репортера на данный момент неизвестно.
В региональной группе пресс-службы МВД Turan сказали, что журналистка по имени Шахла Карим в Нефтчале не задерживалась.
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