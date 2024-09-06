Алиев выступает на форуме TENA. president.az
Президент Азербайджана выразил оптимизм относительно российско-украинских газовых переговоров
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу выразил осторожный оптимизм относительно возможности прорыва в текущих переговорах между Москвой и Киевом относительно продолжения поставок российского газа через Украину. Это соглашение имеет решающее значение для ряда европейских стран, поскольку текущий транзитный контракт истекает в конце года.
В заявлении, сделанном на форуме TEHA в Черноббио, Италия, Алиев предположил, что недавние обсуждения между Россией и Украиной показали многообещающие результаты. «Мы считаем, что есть основания для прорыва», — сказал Алиев, хотя и отказался предоставить дополнительные подробности, отметив, что, возможно, преждевременно вдаваться в подробности переговоров.
Комментарии Алиева прозвучали на фоне усиления дипломатических усилий с участием Европейского союза и Украины, которые оба обратились за помощью к Азербайджану в содействии диалогу. Европейский блок боролся с сокращением импорта российского газа, но некоторые страны Центральной Европы, такие как Австрия, по-прежнему зависят от газа, который проходит по украинским трубопроводам.
«Мы просто хотим поддержать эти страны, а также Украину», — заявил Алиев. Он подчеркнул, что остановка транзита не только нарушит поставки газа в эти страны, но и может привести к полному параличу газораспределительной системы Украины.
Президент Азербайджана, который встретился с премьер-министром Италии Джорджией Мелони в Риме в четверг, подчеркнул стратегическую роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы. В ходе своего третьего визита в Италию с 2020 года Алиев подчеркнул важность Южного газового коридора, который является критически важным инфраструктурным проектом, призванным диверсифицировать источники энергии ЕС путем транспортировки природного газа из Каспийского моря в Европу. Коридор, протянувшийся на 3500 километров от Азербайджана до Италии, играет ключевую роль в распределении энергии по всей Европе.
Алиев отметил, что семь из десяти стран, зависящих от Южного газового коридора в плане поставок газа, являются членами ЕС. Эта значительная зависимость от азербайджанского газа принесла стране признание Европейской комиссии в качестве «общеевропейского поставщика газа» и «надежного партнера».
«Этот трубопровод имеет широкое европейское и евразийское покрытие и значительный потенциал роста», — заявил Алиев, указав на продолжающиеся переговоры с несколькими европейскими странами относительно будущих поставок газа.
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