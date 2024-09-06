Тофиг Ягублу указал на фальсификацию обвинений против него

В Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе по делу оппозиционного политика Тофига Ягублу были заслушаны его показания.

Он отверг предъявленные обвинения. Ягублу сказал, что показания другого фигуранта этого дела Эльнура Вагифоглу и потерпевшего Эльшана Гусейнова о том, что политик якобы получил от них деньги в обмен на обеспечение последнего шенгенской визой, являются ложью.

Для доказательства этого достаточно проверить местонахождение Ягублу и указанных лиц по антенным данным сотовой связи и выяснится, что в момент якобы «передачи денег» они находились в разных частях города.

Ягублу сказал, что Вагифоглу давно пытался войти к нему в доверие.

В частности, Вагифоглу подходил к Ягублу во время судебных заседаний по делу Губада Ибадоглу.

Кроме того, Вагифоглу звонил Ягублу и уверял его, что он готовится создать правозащитную организацию.

Вагифоглу также заявлял, что собирается защищать права Михеила Саакашвили и просил Ягублу как уроженца Грузии помочь ему в этом.

Однако, по словам политика, он с самого начала подозревал, что Вагифоглу имеет недобрые намерения и не подпускал его к себе близко.

Еще одним доказательством лжи обвинения Ягублу назвал то, что якобы он обещал в течение дня обеспечить визу.

«Все знают, что за 1 день шенгенскую визу не дают», - сказал Ягублу.

«И вообще, если они дали мне денег, то почему потом они не требовали их обратно. В деле нет, ни доказательств их звонков мне, переписок по телефону», - добавил Ягублу.

В ходе заседания произошел конфликт Ягублу с судьей Эльнуром Нагиевым.

Причиной тому послужило удаление судьей на весь процесс дочери и зятя Ягублу – Нигяра Хази и Сеймура Хази.

Ягублу заявил, что в таком случае и он отказывается участвовать в процессе.

Следующее заседание суда назначено на 13 сентября.

Напомним, что член Национального совета демократических сил и партии «Мусават» Тофик Ягублу был арестован 14 декабря 2023 года по обвинению в мошенничестве, фальсификации и незаконном изготовлении официальных документов и использовании поддельных документов.

Ягублу назвал обвинения надуманными. Политик ранее неоднократно подвергался уголовному и административному преследованию. Международные организации признали его узником совести.