Срок ареста экономиста Фарида Мехрализаде продлен до 19 декабря
Срок ареста экономиста Фарида Мехрализаде продлен до 19 декабря
Хатаинский районный суд Баку в пятницу продлил срок ареста экономиста Фарида Мехрализаде еще на 3 месяца. Согласно решению суда, он будет оставаться под стражей до 19 декабря, сообщил его адвокат Джавад Джавадов.
Мехрализаде был арестован по делу издания Abzas Media. Однако, Мехрализаде отвергает обвинения и заявляет, что не имеет никакого отношения к этому изданию и лишь как эксперт давал комментарии этому СМИ, как и многим другим.
* Фарид Мехрализаде был арестован 1 июня по обвинению в контрабанде иностранной валюты (статья 206.3.2 УК) вместе с сотрудниками Abzas media.
В середине августа Мехрализаде, как и всем другим фигурантам этого дела, предъявили новые обвинения по статьям 192.3.2, 193-1.3.1, 193-1.3.2, 206.4, 320.1, 320.2 и 213.2.1 УК (незаконное предпринимательство организованной группой , легализация крупной суммы денег, полученных преступным путем организованной группой, контрабанда организованной группой, подделка документов и использование поддельных документов, уклонение от уплаты налогов организованной группой).
Он признан правозащитниками политзаключенным.
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