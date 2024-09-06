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(5 часов назад)
Срок ареста экономиста Фарида Мехрализаде продлен до 19 декабря

Срок ареста экономиста Фарида Мехрализаде продлен до 19 декабря

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Срок ареста экономиста Фарида Мехрализаде продлен до 19 декабря

Хатаинский районный суд Баку в пятницу продлил срок ареста экономиста Фарида Мехрализаде еще на 3 месяца. Согласно решению суда, он будет оставаться под стражей до 19 декабря, сообщил его адвокат Джавад Джавадов.

Мехрализаде был арестован по делу издания Abzas Media. Однако, Мехрализаде отвергает обвинения и заявляет, что не имеет никакого отношения к этому изданию и лишь как эксперт давал комментарии этому СМИ, как и многим другим.

*  Фарид Мехрализаде был арестован 1 июня по обвинению в контрабанде иностранной валюты (статья 206.3.2 УК) вместе с сотрудниками Abzas media.

В середине августа  Мехрализаде, как и всем другим фигурантам этого дела, предъявили новые обвинения по  статьям 192.3.2, 193-1.3.1, 193-1.3.2, 206.4, 320.1, 320.2 и 213.2.1 УК (незаконное предпринимательство  организованной группой , легализация крупной суммы денег, полученных преступным путем организованной группой, контрабанда организованной группой, подделка документов и использование поддельных документов, уклонение от уплаты налогов организованной группой).

Он признан правозащитниками политзаключенным.

 

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