Си Цзиньпин обещает выделить 51 млрд долларов на усиление влияния Китая в Африке, обещает рабочие места и инфраструктуру

Председатель Си Цзиньпин объявил в четверг, что Китай значительно увеличит свою поддержку обремененных долгами африканских стран, пообещав почти $51 млрд финансирования в течение следующих трех лет. Обязательство включает поддержку большего количества инфраструктурных проектов и создание не менее 1 миллиона рабочих мест, поскольку Пекин стремится углубить свои экономические связи с континентом.

Обращаясь к делегатам из более чем 50 африканских стран на трехгодичном саммите Форума по сотрудничеству Китай-Африка (FOCAC) в Пекине, Си Цзиньпин пообещал вновь сосредоточиться на сотрудничестве в области промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры, торговли и инвестиций.

«На Китай и Африку приходится треть населения мира. Без нашей модернизации не будет и глобальной модернизации», — заявил Си собравшимся лидерам, подчеркнув стратегическую важность Африки в долгосрочных планах Китая.

Будучи крупнейшим в мире двусторонним кредитором, Китай давно использует свою экономическую мощь для обеспечения влияния в богатой ресурсами Африке. Последнее обещание Си утроить число инфраструктурных проектов на континенте прозвучало, несмотря на его недавнее внимание к более целевым «маленьким и красивым» проектам, основанным на зеленых технологиях. Китай вложил значительные средства в передовые технологии, и Си стремится извлечь из этого выгоду в рамках своей более широкой стратегии развития.

Обязательство в размере $51 млрд предусматривает финансовую помощь в размере 360 млрд юаней ($50,7 млрд), из которых 210 млрд юаней поступят через кредитные линии, а не менее 70 млрд юаней будут инвестированы напрямую китайскими компаниями. Меньшая часть помощи будет направлена ​​на военную помощь и другие проекты.

Это представляет собой значительное увеличение поддержки с саммита Китай-Африка 2021 года в Дакаре, где Китай пообещал $10 млрд инвестиций и еще $10 млрд кредитных линий. На этот раз финансовая помощь будет номинирована в юанях, что рассматривается как часть усилий Китая по интернационализации своей валюты и снижению зависимости от доллара США.

После выступления Си делегаты саммита приняли «Пекинскую декларацию», в которой изложено общее видение «новой эры» китайско-африканского сотрудничества, а также Пекинский план действий на 2025–2027 годы. Китайские государственные СМИ сообщили, что декларация сосредоточена на построении «общего будущего», в то время как в плане действий изложены конкретные шаги по расширению связей и инфраструктуры на континенте.

В своем выступлении Си также предложил сеть сухопутных и морских связей между Китаем и Африкой, подчеркнув необходимость скоординированного развития. Он призвал китайских подрядчиков вернуться на континент теперь, когда ограничения COVID-19, которые нарушили многие китайские проекты в Африке, были сняты.

Несмотря на масштаб финансовых обязательств Китая, Си, в частности, избегал прямого упоминания растущего долгового бремени, с которым сталкиваются многие африканские страны, — вопроса, который все больше обостряет отношения с Пекином, их крупнейшим двусторонним кредитором. Однако Пекинский план действий включал положения об отсрочке погашения задолженности и предлагал создать африканское кредитное рейтинговое агентство для повышения прозрачности будущего кредитования.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, выступая на саммите, подчеркнул острую необходимость списания задолженности африканских стран, предупредив, что ограниченный доступ к финансовым ресурсам может привести к социальным волнениям в регионе.

Африканские долговые обязательства существенно различаются по всему континенту: Китай является основным кредитором для многих стран, таких как Эфиопия, в то время как другие страны, такие как Кения, должны значительные суммы европейским странам и многосторонним институтам, таким как Всемирный банк, а также частным держателям облигаций.

FOCAC, который служит основной платформой для взаимодействия Китая с континентом, разрабатывает трехлетнюю дорожную карту сотрудничества со всеми африканскими странами, за исключением Эсватини, которая поддерживает дипломатические отношения с Тайванем.

Китай планирует запустить 30 крупных инфраструктурных проектов для улучшения связности, а также еще 30 инициатив в области чистой энергии, направленных на сокращение постоянного дефицита электроэнергии в Африке и стимулирование индустриализации. Си также предложил китайский опыт в области ядерных технологий в рамках этих усилий.

Однако, в отличие от саммита в Дакаре 2021 года, Си не подтвердил своего обещания закупить африканские товары на сумму 300 миллиардов долларов, что является целью, достижение которой затрудняется жесткими правилами Китая в отношении санитарных и фитосанитарных стандартов импорта. Аналитики отмечают, что строгие проверки здоровья растений в Китае не позволяют африканским товарам соответствовать стандартам доступа на рынок Пекина.

Вместо этого Африка, похоже, готова получить больше финансовой помощи от Китая. В прошлом году китайские кредиты Африке выросли до 4,61 млрд долларов, что стало первым ростом с 2016 года.

Для многих африканских лидеров потенциал для большего количества поддерживаемых Китаем инфраструктурных проектов является желанным событием. «Я здесь, чтобы посмотреть, как лучше всего мы можем развивать наши отношения с Китаем», — заявила в кулуарах саммита принцесса Дугба, министр рыболовства и морских ресурсов Сьерра-Леоне. Она отметила, что Китай помогает строить рыбную гавань в ее стране, проект, который она описала как «один из первых в своем роде».

Поскольку Китай продолжает расширять свое влияние в Африке, обе стороны рассчитывают на будущее углубленной экономической интеграции, при этом китайское финансирование обещает определять развитие континента на долгие годы вперед.