Главы британской и американской разведок предупреждают союзников, чтобы они не пугались российских угроз

В беспрецедентном совместном выступлении главы британских и американских служб внешней разведки в субботу приветствовали неожиданное наступление Украины в Курской области России как поворотный момент в продолжающейся войне. Они также призвали союзников Украины не поддаваться угрозам эскалации со стороны Москвы, подчеркнув, что поддержка Запада остается решающей для долгосрочного успеха Киева.

Выступая на фестивале FT Weekend в Лондоне, Ричард Мур, глава британской МИ-6, назвал августовское вторжение Украины в Курск «дерзким и смелым», похвалив украинских военных за то, что они перехватили инициативу. «Это был типично смелый шаг украинцев, направленный на изменение хода войны», — сказал Мур. Украина утверждает, что захватила около 1300 квадратных километров (500 квадратных миль) российской территории во время наступления. «Они принесли войну простым россиянам», — добавил Мур.

Директор ЦРУ Уильям Бернс повторил высказывания Мура, назвав наступление «значительным тактическим достижением», которое выявило ключевые слабости российской армии. Однако Бернс предупредил, что остается неясным, сможет ли Украина превратить свои недавние территориальные приобретения в долгосрочное преимущество. Российские силы продолжают концентрировать внимание на восточной Украине, особенно вокруг стратегического города Покровск.

Президент Владимир Зеленский давно призывает западных союзников предоставить Украине возможность наносить удары глубоко вглубь российской территории, используя ракеты большой дальности, предоставленные Западом. В то время как некоторые страны, включая Великобританию, кажутся открытыми для этой идеи, другие, такие как США и Германия, выразили сомнения из-за опасений эскалации конфликта. Президент Джо Байден разрешил использовать поставляемые США ракеты для самообороны, но их применение в основном ограничивалось трансграничными ударами.

Бернс признал риски эскалации, но предупредил, что западные страны не должны «излишне запугиваться» российскими угрозами. Он сообщил, что в конце 2022 года существовал «реальный риск применения тактического ядерного оружия» Москвой.

Директор ЦРУ также выразил обеспокоенность по поводу формирующегося оборонного альянса между Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей. Эта коалиция представляет риски не только для Украины, но и для западных интересов на Ближнем Востоке. В то время как Северная Корея поставляет России боеприпасы и ракеты, Иран поставляет Москве ударные беспилотники. Бернс сказал, что ЦРУ еще не нашло доказательств того, что Китай поставлял оружие России, но отметил растущее сотрудничество между двумя странами. Он также предупредил, что потенциальная поставка Ираном баллистических ракет России ознаменует собой «резкую эскалацию» их военных отношений.

Бернс и Мур также затронули более широкие глобальные проблемы в статье, опубликованной в Financial Times перед их появлением, призвав к прекращению огня в войне Израиля против ХАМАС. Бернс, сыгравший ключевую роль в дипломатических усилиях по посредничеству в прекращении конфликта, подчеркнул необходимость для обеих сторон идти на трудные компромиссы.

Замечания руководителей разведки прозвучали в то время, как США и Великобритания готовятся к серии дипломатических встреч на высоком уровне. Президент Байден собирается встретиться с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Вашингтоне, где обсуждения будут сосредоточены на Украине, конфликте в секторе Газа и других насущных мировых проблемах. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен отправится в Лондон для стратегических переговоров со своим британским коллегой, министром иностранных дел Дэвидом Лэмми.

В своей совместной статье Бернс и Мур подчеркнули важность трансатлантического альянса в противостоянии «беспрецедентному набору угроз», включая все более напористую Россию, растущий Китай и сохраняющийся международный терроризм. Они также указали на «безрассудную кампанию саботажа» Москвы по всей Европе, которая включала кибератаки и кампании дезинформации, направленные на дестабилизацию западных демократий.

Руководители ЦРУ и МИ-6 подчеркнули важность единства перед лицом этих вызовов, а Мур отметил, что российские разведывательные службы стали «все более отчаянными и безрассудными» по мере ослабления их международного влияния. «Российская разведывательная служба немного одичала», — сказал Мур, подчеркнув необходимость постоянной бдительности и сотрудничества между западными союзниками.