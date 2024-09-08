Россия объявила в воскресенье, что ее войска взяли под контроль Новогродовку, город на востоке Украины, в рамках более широких усилий по прорыву украинской обороны и продвижению к стратегически важному городу Покровск. Это последнее событие знаменует собой значительный шаг в продолжающихся попытках Москвы консолидировать контроль над регионом Донбасс, который оказался в центре конфликта с момента вторжения России на Украину в феврале 2022 года.

Захват Новогродовки, расположенной всего в 12 километрах (7 милях) от Покровска, рассматривается как критически важное достижение для российских войск. Покровск служит ключевым железнодорожным и автомобильным узлом для украинских военных операций, что делает его целью наступления Москвы. Город Новогродовка, население которого до войны составляло 14 000 человек, является тактическим плацдармом, который может дать российским войскам больший импульс в их восточной кампании.

Министерство обороны России подтвердило взятие Новогродовки, а сообщения пророссийских военных блогеров предполагают, что наступление приблизилось к Покровску, приблизившись на расстояние в 7 километров (4 мили) от города. Украинские оборонительные линии в этом районе подвергаются все большему давлению, поскольку российские силы стремятся усилить контроль над оставшимися частями Донбасса, все еще находящимися под контролем Украины.

Россия уже удерживает около 80% Донбасса, богатого ресурсами региона размером примерно с половину Огайо. Кремль сделал полный захват этой территории центральной целью своих военных операций на Украине. Последний рывок является частью более широкой стратегии по окружению украинских войск и перерезанию ключевых путей снабжения.

В то время как повествование Москвы описывает наступление как успешное, существуют противоречивые отчеты с украинской стороны. Украинские военные чиновники преуменьшают значимость российского наступления в направлении Покровска. В четверг высшее военное командование Украины заявило, что в этом районе не было никаких дальнейших успехов России в течение шести дней, и что украинское вторжение в Курскую область России было направлено на то, чтобы отвлечь российские силы от восточного фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Курская операция была направлена ​​на то, чтобы не допустить пересечения российскими войсками границы в противоположном направлении и укрепить оборонительные возможности Украины на востоке Украины. Хотя вторжение на территорию России было названо Москвой провалом, Киев утверждает, что ему удалось отвлечь значительные российские силы с Покровского фронта.

Покровск, важный узел в Донецкой области, имеет стратегическое значение для обеих сторон. Контроль над городом предоставит российским войскам выгодную позицию для проведения дальнейших наступлений вглубь украинской территории. Для Украины сохранение контроля над Покровском имеет важное значение для сохранения линий снабжения и предотвращения дальнейшего вторжения российских войск.

Однако некоторые российские военные блоггеры выразили обеспокоенность быстрым темпом недавних успехов Москвы. Они опасаются, что перенапряжение военных ресурсов в попытке обеспечить безопасность Донбасса может сделать российские силы уязвимыми для контратак, особенно если украинские войска смогут перегруппироваться и начать скоординированную оборону.

С момента начала своей «специальной военной операции» в феврале 2022 года Россия пыталась оправдать свое вторжение как защитную меру для русскоязычного населения на востоке Украины. Однако Украина и ее западные союзники рассматривают конфликт как незаконный акт агрессии, направленный на подрыв суверенитета Украины. Западные страны продолжали оказывать Украине финансовую помощь и военную поддержку, решив не допустить консолидации Россией своих достижений.

Несмотря на последние события, обе стороны остаются втянутыми в затяжную борьбу за контроль над восточной Украиной. Поскольку российские войска продвигаются к Покровску, исход этой битвы может иметь далеко идущие последствия для следующего этапа войны, потенциально изменяя баланс сил в одном из самых ожесточенно оспариваемых регионов конфликта.

Поскольку Украина все еще сопротивляется, а международная поддержка поступает, борьба за Донбасс еще далека от завершения. Однако захват Москвой Новогродовки сигнализирует о том, что война на востоке Украины вступает в новую и потенциально более опасную фазу.