В своей речи, вызвавшей дебаты по всей Армении, премьер-министр Никол Пашинян сделал поразительное замечание о национальной психике, предположив, что современные армяне питают бессознательное желание отказаться от своего государства. Выступая перед парламентом страны, Пашинян утверждал, что это чувство укоренилось на генетическом уровне, являясь наследием бурной истории Армении под иностранным господством.

«Наше коллективное общественное мышление, или, другими словами, наше подсознание, в основе своей антигосударственно», — заявил Пашинян. «Нынешняя социальная психология армян, генетическая структура этого мышления сформировались, когда мы были колонией, всего лишь подданными иностранных держав. По меньшей мере 600 лет мы жили в государствах, которые не были нашими, навязанными нам, а не построенными нами».

Комментарии премьер-министра транслировались в прямом эфире на официальном сайте правительства, находя отклик у нации, которая все еще борется с последствиями недавних геополитических сдвигов и внутренних кризисов. По словам Пашиняна, глубоко укоренившийся исторический опыт армян — находившихся под властью Османской империи, Персии, а позднее Советского Союза — оставил неизгладимый отпечаток на коллективной психике. Он предположил, что армяне привыкли рассматривать государство как внешнюю сущность, что порождает инстинктивную реакцию его отторжения, даже когда оно является самоуправляемым.

Теория Пашиняна указывает на столетия исторической травмы, которые, по его мнению, сформировали «антигосударственный» менталитет. Армянский народ, утверждал он, усвоил чувство отстраненности от государственного аппарата, чувство, культивируемое в периоды подчинения, когда концепция государственности была синонимом иностранного угнетения. Этот образ мышления, по словам премьер-министра, продолжает влиять на армянское общество сегодня, даже спустя более чем три десятилетия независимости после распада Советского Союза.

Замечания премьер-министра прозвучали в решающий момент для Армении, поскольку страна сталкивается с внутренними проблемами и напряженными отношениями с соседними Азербайджаном и Турцией. Недавние конфликты из-за Нагорно-Карабахского региона и последовавшая за этим потеря территории усилили внутреннее недовольство, и многие армяне усомнились в способности правительства защищать национальные интересы.

Откровенная оценка Пашиняном национального менталитета вызвала споры. Критики обвиняют премьер-министра в том, что он уклоняется от ответственности за неудачи своего правительства, приписывая общественное недовольство историческим силам, находящимся вне его контроля. Некоторые оппозиционеры интерпретировали его речь как попытку отвлечь внимание от недавних политических ошибок и предполагаемого неправильного решения карабахского конфликта.

В своем обращении Пашинян, по-видимому, призвал к переоценке армянской коллективной идентичности, призывая граждан противостоять историческому багажу, который может препятствовать прогрессу страны. Он сформулировал этот вопрос не просто как психологическую проблему, но как фундаментальное препятствие на пути к построению сильного, независимого национального государства.

«Наша первая реакция часто — избавиться от государства, даже если это государство мы создали», — посетовал Пашинян. «Этот импульс, это недоверие — то, с чем мы должны бороться, если хотим двигаться вперед как единая нация».

Пока Армения движется по своей сложной постсоветской траектории, комментарии Пашиняна, вероятно, подтолкнут национальный диалог о взаимодействии исторического опыта и современного управления. Найдет ли его анализ отклик у общественности или усугубит существующие разногласия, еще предстоит увидеть.

Между тем, высказывания премьер-министра служат суровым напоминанием о глубоких и неизгладимых шрамах, оставленных историей колонизации, перемещения и иностранного правления — наследии, которое продолжает формировать сознание народа, стремящегося к стабильности и суверенитету в нестабильном регионе.