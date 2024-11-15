Американская точка зрения на переизбрание Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов

Что привело к переизбранию Дональда Трампа на пост президента США? Как его администрация повлияет на отношения между двумя странами? Какую роль будут играть вопросы прав человека и демократии в Азербайджане в политике США?

На эти и другие вопросы отвечает в программе «Сложный вопрос» американский журналист Алекс Рауфоглу.

По словам Рауфоглу, основным фактором, способствовавшим переизбранию Трампа, стало недовольство избирателей деятельностью администрации президента-демократа Джо Байдена, которая ознаменовалась значительным ростом цен, ухудшением условий ведения бизнеса и обострением проблем с нелегальной иммиграцией.

Теперь американские граждане ожидают, что новая администрация кардинально изменит экономическую стратегию — в частности, за счет снижения налогового бремени для владельцев бизнеса, хотя Трамп еще не представил подробный экономический план.

Эксперт отметил, что Трамп назначил сенатора от Флориды Марко Рубио главой Госдепартамента.

В прошлом Рубио неоднократно выступал за более жесткую внешнюю политику США в отношении «геополитических противников» Америки, включая Китай, Иран и Кубу. Он также голосовал против одобрения Конгрессом последнего пакета помощи США для Киева.

Должность директора Национальной разведки досталась консервативному комментатору Fox News и бывшему конгрессмену Тулси Габбард, которая известна своими выступлениями против военной помощи Украине.

Министерство юстиции возглавит конгрессмен Мэтт Гетц, что сделает его генеральным прокурором США. Гетц столкнулся с обвинениями, включая обвинения в незаконной перевозке несовершеннолетних для сексуальной эксплуатации, но обвинения так и не были предъявлены из-за недостаточности доказательств. Тем не менее, Комитет по этике Палаты представителей продолжает расследование в отношении Гетца.

По словам Рауфоглу, во время своей кампании Трамп позиционировал себя как голубя мира в противовес Байдену, которого изображают как человека, жаждущего войны. Однако реальность такова, что войну на Украине инициировал не Байден, а Владимир Путин. Байден также не принимал участия в нападении ХАМАС на израильтян. Тем не менее, Трамп формирует новый нарратив, в котором он предстает миротворцем, а Байден рассматривается как поджигатель войны.

Эксперт предположил, что при администрации Трампа региону Южного Кавказа может уделяться гораздо меньше внимания, чем при Байдене, что вполне соответствует интересам властей Азербайджана.