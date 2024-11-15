  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy11.40 C
  • Суббота, 16 ноябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(8 часов назад)
Американская точка зрения на переизбрание Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов
A- A A+
AZ EN
Камран Махмудов
Камран Махмудов

Журналист

Американская точка зрения на переизбрание Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов

Что привело к переизбранию Дональда Трампа на пост президента США? Как его администрация повлияет на отношения между двумя странами? Какую роль будут играть вопросы прав человека и демократии в Азербайджане в политике США?

На эти и другие вопросы отвечает в программе «Сложный вопрос» американский журналист Алекс Рауфоглу.

По словам Рауфоглу, основным фактором, способствовавшим переизбранию Трампа, стало недовольство избирателей деятельностью администрации президента-демократа Джо Байдена, которая ознаменовалась значительным ростом цен, ухудшением условий ведения бизнеса и обострением проблем с нелегальной иммиграцией.

Теперь американские граждане ожидают, что новая администрация кардинально изменит экономическую стратегию — в частности, за счет снижения налогового бремени для владельцев бизнеса, хотя Трамп еще не представил подробный экономический план.

Эксперт отметил, что Трамп назначил сенатора от Флориды Марко Рубио главой Госдепартамента.

В прошлом Рубио неоднократно выступал за более жесткую внешнюю политику США в отношении «геополитических противников» Америки, включая Китай, Иран и Кубу. Он также голосовал против одобрения Конгрессом последнего пакета помощи США для Киева.

Должность директора Национальной разведки досталась консервативному комментатору Fox News и бывшему конгрессмену Тулси Габбард, которая известна своими выступлениями против военной помощи Украине.

Министерство юстиции возглавит конгрессмен Мэтт Гетц, что сделает его генеральным прокурором США. Гетц столкнулся с обвинениями, включая обвинения в незаконной перевозке несовершеннолетних для сексуальной эксплуатации, но обвинения так и не были предъявлены из-за недостаточности доказательств. Тем не менее, Комитет по этике Палаты представителей продолжает расследование в отношении Гетца.

По словам Рауфоглу, во время своей кампании Трамп позиционировал себя как голубя мира в противовес Байдену, которого изображают как человека, жаждущего войны. Однако реальность такова, что войну на Украине инициировал не Байден, а Владимир Путин. Байден также не принимал участия в нападении ХАМАС на израильтян. Тем не менее, Трамп формирует новый нарратив, в котором он предстает миротворцем, а Байден рассматривается как поджигатель войны.

Эксперт предположил, что при администрации Трампа региону Южного Кавказа может уделяться гораздо меньше внимания, чем при Байдене, что вполне соответствует интересам властей Азербайджана.

 

Написать отзыв

Сложный вопрос

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей