Вопрос о политических заключенных в Азербайджане обсудили в парламенте Великобритании
Вопрос о политических заключенных в Азербайджане обсудили в парламенте Великобритании
14 ноября Палата общин парламента Великобритании провела слушания на тему «Академическая свобода и коррупция в энергетическом секторе Азербайджана», сосредоточившись на проблеме политических заключенных в Азербайджане. Мероприятие, организованное совместно с Global Witness и Global Magnitsky Justice Campaign, модерировал Джо Пауэлл, глава Всепартийной парламентской группы по борьбе с коррупцией.
Среди выступавших были сэр Уильям Браудер, глава Глобальной кампании за справедливость по делу Магнитского; Жале Байрамова, дочь арестованного азербайджанского экономиста доктора Губада Ибадоглу; Томила Ланкина, профессор Лондонской школы экономики (LSE); и Май Роснер, ведущий адвокат Global Witness.
Участники выразили обеспокоенность по поводу связи между заявкой Азербайджана на проведение COP29 и продолжающимися репрессиями против инакомыслящих. Были высказаны призывы освободить доктора Ибадоглу, уважаемого экономиста, политического активиста и преподавателя LSE, который находится под стражей в полиции Азербайджана с июля 2023 года после разоблачения коррупции в топливной промышленности.
Слушания также подчеркнули усиление репрессий в Азербайджане, ограничения академической свободы и тюремное заключение ученых. Участники обсудили необходимость более жестких мер против незаконных средств азербайджанского происхождения в Великобритании и потенциальное применение санкций в соответствии с Глобальным законом Магнитского.
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