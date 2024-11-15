Вопрос о политических заключенных в Азербайджане обсудили в парламенте Великобритании

Вопрос о политических заключенных в Азербайджане обсудили в парламенте Великобритании

14 ноября Палата общин парламента Великобритании провела слушания на тему «Академическая свобода и коррупция в энергетическом секторе Азербайджана», сосредоточившись на проблеме политических заключенных в Азербайджане. Мероприятие, организованное совместно с Global Witness и Global Magnitsky Justice Campaign, модерировал Джо Пауэлл, глава Всепартийной парламентской группы по борьбе с коррупцией.

Среди выступавших были сэр Уильям Браудер, глава Глобальной кампании за справедливость по делу Магнитского; Жале Байрамова, дочь арестованного азербайджанского экономиста доктора Губада Ибадоглу; Томила Ланкина, профессор Лондонской школы экономики (LSE); и Май Роснер, ведущий адвокат Global Witness.

Участники выразили обеспокоенность по поводу связи между заявкой Азербайджана на проведение COP29 и продолжающимися репрессиями против инакомыслящих. Были высказаны призывы освободить доктора Ибадоглу, уважаемого экономиста, политического активиста и преподавателя LSE, который находится под стражей в полиции Азербайджана с июля 2023 года после разоблачения коррупции в топливной промышленности.

Слушания также подчеркнули усиление репрессий в Азербайджане, ограничения академической свободы и тюремное заключение ученых. Участники обсудили необходимость более жестких мер против незаконных средств азербайджанского происхождения в Великобритании и потенциальное применение санкций в соответствии с Глобальным законом Магнитского.