Что происходит на COP29? Некоторые участвуют, некоторые нет, а некоторые изменили свое мнение...

С 11 ноября в Баку проходит COP29. 12 ноября на церемонии открытия президент Ильхам Алиев объявил, что зарегистрировались 72 000 участников из 196 стран. Среди них 80 президентов, вице-президентов и премьер-министров.

Президент Франции Эммануэль Макрон не примет участия в мероприятии из-за напряженных отношений с Азербайджаном. Канцлер Германии Олаф Шольц не примет участия из-за внутриполитического кризиса, а президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примет участия по состоянию здоровья.

Армения пока не решила, будет ли она участвовать в саммите в Баку.

Министр экологии Франции Аньес Панье-Рунаше отказалась от визита в Азербайджан. Выступая 13 ноября в Сенате Франции, Панье-Рунаше заявила, что изначально планировала приехать, но передумала после резкой критики ее страны со стороны Ильхама Алиева.

Президент Аргентины Хавьер Милей поручил своей делегации, представляющей правительство, покинуть саммит COP29.

Обо всем этом в передаче «Сложные вопросы» прокомментировал председатель партии REAL Натиг Джафарли.

По его мнению, правительство Азербайджана персонализировало COP29, хотя этот саммит не является азербайджанским мероприятием, а мероприятием ООН.

«На самом деле, важна тема саммита, а также то, что это мероприятие ООН. По моему мнению, если бы это мероприятие не было персонализировано, а проводилось как мероприятие ООН, правительство Азербайджана выиграло бы больше», — сказал он.

Джафарли также отметил реакцию властей на присутствие или отсутствие некоторых гостей. Однако причины этого могут быть разными. Например, причиной отсутствия президента Франции Эммануэля Макрона являются напряженные отношения с Азербайджаном; канцлер Германии Олаф Шольц не приедет из-за внутриполитического кризиса; президент Аргентины Хавьер Милей мог отозвать свою делегацию после консультаций с избранным президентом США Дональдом Трампом, которым он восхищается. В свой первый срок Трамп вышел из Парижского соглашения по климату, заявив, что при нынешних условиях это невыгодно для США. Он пояснил, что к 2025 году страна могла потерять 2,7 млн ​​рабочих мест, если бы все положения соглашения были реализованы. Теперь Трамп готовится снова вывести США из Парижского соглашения по климату.

По словам Джафарли, «вероятной причиной отсутствия президента России Владимира Путина, что само по себе является позитивным событием, является отсутствие договоренности о встречах с зарубежными лидерами».

Что касается отсутствия представителей Армении, политик отметил, что попытка Еревана выдвинуть условия не увенчалась успехом. «Они хотели договориться, выдвинув в качестве условия участия в COP29 освобождение находящихся под следствием лиц, в том числе «государственного министра Карабаха» Рубена Варданяна, «бывших президентов» Бако Саакяна, Аркадия Гукасяна, Араика Арутюняна и «бывшего спикера парламента» Давида Ишханяна. Однако их просьба была отклонена», - пояснил он.