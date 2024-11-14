Обвинения Ильхама Алиева «неприемлемы» - Жозеп Боррель

Глава службы внешних отношений и безопасности Евросоюза Жозеп Боррель отверг обвинения в свой адрес, а также в адрес стран Европы, высказанные накануне главой Азербайджана на конференции COP29.

«Обвинения президента Алиева в адрес ЕС, Франции и Нидерландов вызывают глубокое сожаление.

Такие неприемлемые заявления рискуют подорвать жизненно важные климатические цели конференции и доверие к председательству Азербайджана на COP29.

Мы поддерживаем Францию и Нидерланды.

ЕС и его страны - крупнейшие вкладчики в глобальное климатическое финансирование и поддерживают партнеров по всему миру в борьбе с изменением климата.

Мы также отвергаем нападки властей Азербайджана на СМИ и НПО на фоне критической ситуации с правами человека в стране».

Об этом Боррель написал в свом аккаунте на платформе X в четверг.

