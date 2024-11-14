Обвинения Ильхама Алиева «неприемлемы» - Жозеп Боррель
Глава службы внешних отношений и безопасности Евросоюза Жозеп Боррель отверг обвинения в свой адрес, а также в адрес стран Европы, высказанные накануне главой Азербайджана на конференции COP29.
«Обвинения президента Алиева в адрес ЕС, Франции и Нидерландов вызывают глубокое сожаление.
Такие неприемлемые заявления рискуют подорвать жизненно важные климатические цели конференции и доверие к председательству Азербайджана на COP29.
Мы поддерживаем Францию и Нидерланды.
ЕС и его страны - крупнейшие вкладчики в глобальное климатическое финансирование и поддерживают партнеров по всему миру в борьбе с изменением климата.
Мы также отвергаем нападки властей Азербайджана на СМИ и НПО на фоне критической ситуации с правами человека в стране».
Об этом Боррель написал в свом аккаунте на платформе X в четверг.
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