Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль избежал импичмента

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль дает присягу во время своей инаугурации 10 мая 2022 года перед главным зданием Национального собрания в столичном районе Ёыйдо.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в субботу едва избежал импичмента, поскольку парламентское предложение о его отстранении от должности было отклонено, сообщает The Korea Times .

Инициатива была заблокирована после того, как законодатели правящей Партии народной власти (ППВ) подавляющим большинством голосов воздержались от голосования, покинув палату Национальной ассамблеи во время решающего голосования. Только три члена ППП остались, чтобы проголосовать, сообщила газета.

Для принятия предложения об импичменте требовалась поддержка не менее двух третей от 300 членов Национальной ассамблеи — 200 голосов. ПП, к которой принадлежит Юн, занимает 108 мест, в то время как оппозиция контролирует 192 места, причем 171 из них принадлежит Демократической партии Кореи.

Попытка импичмента последовала за спорным объявлением Юна военного положения ранее на этой неделе, решение, широко раскритикованное как неконституционное. Оппозиционные законодатели обвинили Юна в превышении полномочий и подрыве демократических норм Южной Кореи.

В телевизионном обращении 7 декабря Юн извинился перед южнокорейцами, выразив «искреннее сожаление» по поводу своего решения ввести военное положение. «Я не буду уклоняться от юридической и политической ответственности, которая вытекает из этого решения», — сказал Юн, пообещав не предпринимать дальнейших попыток ввести военное правление.

Это обращение стало первым публичным заявлением Юна с 3 декабря, когда он объявил о введении военного положения, сославшись на необходимость «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». Этот шаг ознаменовал первое объявление военного положения в Южной Корее с 1989 года.

Демократическая партия, имеющая парламентское большинство, ранее отклонила бюджетное предложение правительства и инициировала процедуру импичмента против ключевых должностных лиц, включая национального аудитора и генерального прокурора. Объявление Юна о введении военного положения еще больше обострило напряженность.

Вскоре после заявления Юна Национальная ассамблея проголосовала за отмену военного положения, решение, которое позже одобрило правительство. Оппозиция быстро начала процедуру импичмента против президента, обвинив его в нарушении конституции.

Перед голосованием руководство ППП поручило законодателям выступить против предложения об импичменте, но позволило отдельным членам голосовать на основе личного суждения. Однако массовый выход партии из палаты фактически сорвал это предложение.

Президентство Юна теперь подвергается повышенному вниманию на фоне политических потрясений и общественного возмущения. Лидеры оппозиции призвали Юна уйти в отставку, в то время как его сторонники утверждают, что решение о введении военного положения было необходимым шагом для обеспечения национальной безопасности.

Провалившееся голосование по импичменту продолжает политическое противостояние, которое потрясло правительство Южной Кореи и раскололо ее электорат.