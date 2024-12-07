Участники Астанинского формата призвали к прекращению огня и диалогу в Сирии — Лавров
Главы МИД России, Ирана и Турции, участвующие в Астанинском формате по Сирии, призвали к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению диалога между сирийским правительством и оппозиционными силами, заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Выступая на политологической конференции в Дохе, Лавров подчеркнул приверженность группы территориальной целостности, суверенитету и единству Сирии. «Мы решительно подтвердили нашу приверженность этим принципам и призвали к немедленному прекращению боевых действий», — сказал он.
Лавров отметил, что министры единогласно поддержали полную реализацию резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, в которой изложена дорожная карта политического урегулирования сирийского конфликта. «Мы призвали к диалогу между правительством и законной оппозицией», — добавил он.
Встреча в Дохе объединила министров иностранных дел трех стран в рамках Астанинского процесса, дипломатической инициативы, направленной на урегулирование сирийского конфликта. Она прошла на полях 22-го Дохийского форума, который проходил с 7 по 8 декабря в Катаре.
Перед министерскими переговорами Лавров провел переговоры со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном, чтобы обсудить усилия по политическому урегулированию в охваченной войной стране.
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