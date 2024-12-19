Политическая напряженность в Грузии достигла точки кипения, поскольку более 1000 предприятий присоединились к группам гражданского общества, требующим проведения досрочных выборов, в то время как лидеры оппозиции и международные наблюдатели выразили обеспокоенность по поводу того, как правительство справляется с продолжающимися протестами и политическими кризисами.

Бывший президент Михаил Саакашвили похвалил обращение президента Саломе Зурабишвили к Европейскому парламенту, назвав его «позитивным шагом» в защите европейских устремлений Грузии. Зурабишвили, которая призвала Европейский союз настаивать на проведении новых выборов в Грузии, заявила: «Грузины остаются стойкими, но ожидают, что Европа будет с нами, чтобы защитить наши общие ценности».

Роберта Метсола, президент Европейского парламента, осудила грузинское правительство за предполагаемые репрессии в отношении оппозиционеров и мирных протестующих. «Мы решительно поддерживаем европейские устремления грузинского народа», — заявила она. Соединенные Штаты также дали понять о своем намерении ввести дополнительные санкции в отношении грузинских чиновников за предполагаемые нарушения прав человека и подавление инакомыслия.

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подчеркнул важность прозрачности в расследованиях предполагаемых злоупотреблений со стороны грузинских спецподразделений после сообщений о жестокости и мародерстве во время протестов. «Свобода слова и собраний являются краеугольными камнями здоровой демократии», — заявил он во время своего визита в Тбилиси.

Общественное возмущение вспыхнуло после того, как лидер оппозиции Георгий Вашадзе подвергся нападению возле здания парламента. Власти до сих пор не арестовали подозреваемого, что вызвало критику со стороны правозащитных групп и призывы к ответственности.

Ситуация вызвала резкую критику внутри Грузии и за рубежом. Бидзина Иванишвили, которого широко считают влиятельным лицом правящей партии «Грузинская мечта», столкнулся с призывами Совета Европы заняться эскалацией кризиса. Между тем, оппозиционер Георгий Гахария охарактеризовал ситуацию как «системный политический кризис», призвав государственных служащих нарушить молчание.

В то время как марши продолжаются по проспекту Руставели в Тбилиси под лозунгами вроде «От западного образования к Европе!», аналитики предупреждают о затяжном противостоянии, если не будут сделаны существенные политические уступки. Еврокомиссар Валери Хайер прямо заявила: «Грузинам нужны новые, честные выборы — альтернативы нет».

Ожидается, что ближайшие дни будут иметь решающее значение, поскольку международное давление усиливается, а гражданское общество мобилизуется для проведения более широких реформ, в результате чего Грузия оказывается на критическом этапе между своими европейскими устремлениями и внутренними политическими проблемами.