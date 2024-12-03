Столкновение грузинского спецназа с протестующими на проспекте Руставели завершились к утру

Грузинские спецподразделения мобилизовались от площади Свободы к проспекту Руставели поздно вечером в понедельник, отреагировав на масштабный протест. К 10 часам вечера водометы сопровождали наступающие подразделения, которые призывали демонстрантов разойтись, предупреждая о неизбежном применении силовых мер.

На соседних улицах, включая Читадзе и Чичинадзе, спецназ повторил предупреждения о разгоне. Протестующие в ответ разбили каменные плиты и забросали ими сотрудников правоохранительных органов, а также пиротехникой и бутылками.

Столкновения спецподразделений и протестующих продолжались до раннего утра вторника. Примерно в 5 утра демонстранты двинулись маршем в сторону проспекта Чавчавадзе, оставив проспект Руставели временно спокойным. Спецназ также отступил, и вскоре после этого в район вошли водометы и спасательные машины.

За 30 минут до отступления столкновения прекратились. Силы безопасности воздержались от применения слезоточивого газа, а протестующие прекратили использовать пиротехнику.

Кризис отразился на политической и дипломатической сферах Грузии. В 5:05 утра президент Саломе Зурабишвили обвинила правительство в том, что оно является «российским марионеточным режимом».

Международная реакция последовала мгновенно. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил поддержку грузинскому народу, а Германия подтвердила, что готова видеть Грузию в ЕС. Напротив, российский депутат Думы Леонид Калашников предложил «военную помощь для противодействия варварам».

Протесты, изначально вызванные недовольством результатами выборов в парламент и замораживанием правительством процесса евроинтеграции, переросли в более широкое движение. В университетских кампусах начались студенческие демонстрации, а общественные деятели различных профессий заявили о своей солидарности с протестующими.

Появились призывы к более активным международным действиям: министерство иностранных дел Канады разработало санкции, а парламент Эстонии призвал ЕС усилить ответные меры на репрессии в Грузии.

В общественном дискурсе доминируют опасения по поводу дальнейшего насилия и политической нестабильности.