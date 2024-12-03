В Тбилиси избит глава Национального конгресса азербайджанцев Грузии

В Тбилиси вечером 2 декабря совершено нападение на главу Национального конгресса азербайджанцев Грузии 70-летнего Али Бабаева. Об этом заявил сам Бабаев в эфире телеканала «Имеди».

Его атаковал глава оппозиционной партии «Граждане», член коалиции «Сильная Грузия» Алеко Элисашвили.

По утверждению Бабаева, Элисашвили напал на него в аптеке и нанося ему удары сзади заявил: «Ты раб Грузинской мечты».

Бабаев сказал, что находится в больнице.