В центре Тбилиси у здания парламента Грузии, где уже пятый день продолжаются массовые протесты, полиция применила водометы для разгона участников акции. Поводом для использования спецсредств стали действия митингующих, которые стучали по металлическим ограждениям парламента и скандировали: «Рабы, рабы!». Акция сопровождается перекрытием ключевого проспекта Руставели.

Министерство внутренних дел Грузии выступило с заявлением, осудив действия участников протестов. Ведомство отметило, что с самого начала митинга фиксируются случаи «незаконного выражения протеста», включая нанесение ущерба городской инфраструктуре и использование опасных предметов, которые потенциально могут быть применены для насильственных действий.

«Министерство внутренних дел призывает всех участников протестов соблюдать законные рамки. В противном случае каждое противоправное действие будет сопровождаться соответствующей правовой реакцией со стороны полиции», — говорится в официальном заявлении ведомства.

Массовые протесты в Грузии набирают обороты, распространяясь не только на улицы столицы, но и на учебные заведения. В университетах страны волна студенческих протестов становится все более заметной, что подчеркивает общенациональный характер происходящего. Представители различных профессий также выражают солидарность с демонстрантами, а международное сообщество активно следит за развитием событий.

Европейский вещательный союз осудил нападения на журналистов, фиксируемые во время протестов, а омбудсмен Грузии назвал действия полиции «зверством». Украинский МИД обратился к властям Грузии с призывом не использовать сценарии запугивания, аналогичные украинскому кризису. Тем временем, в Европейском Союзе обсуждают возможные санкции против ответственных за насилие.

Эксперты считают, что усиление репрессивных мер со стороны властей может только подлить масла в огонь и усугубить кризис. В то же время, заявления из международных организаций и правительств создают давление на официальный Тбилиси, требуя снижения уровня насилия и возвращения к диалогу с протестующими.

Ситуация остается напряженной, а ближайшие дни станут критическими для определения дальнейшего сценария развития протестов в Грузии.