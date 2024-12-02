К чему приведут протесты в Грузии?

Волна протестов в Тбилиси перед зданием парламента Грузии с требованиями отставки правительства, проведения новых выборов и подтверждения приверженности страны европейской интеграции продолжает нарастать.

Демонстрации, начавшиеся 28 ноября, распространились на многие города, отражая широко распространенное общественное недовольство. Протестующие, размахивая флагами Грузии и Евросоюза, заполнили площадь перед парламентом и части проспекта Руставели. Несмотря на значительное присутствие сил безопасности, напряженность остается высокой.

Правоохранительные органы без предупреждения применили водометы для разгона демонстрантов. Силы безопасности размещены в стратегически важных местах, включая улицу Чичинадзе и здание парламента. Небольшая группа протестующих обострила ситуацию, применив фейерверки.

Правозащитные организации обвинили полицию в применении чрезмерной силы, подчеркнув применение слезоточивого газа, камней и стеклянных бутылок в качестве мер сдерживания толпы.

Европейский Союз, страны Балтии и США выразили поддержку протестующим и подчеркнули важность защиты демократических прав и свобод в Грузии.

Ситуация остается напряженной, ожидается рост протестов и столкновений, поскольку призывы к политическим переменам усиливаются.

Политический обозреватель Эльхан Шахиноглу поделился своими мыслями о событиях в программе «Сложный вопрос" . По мнению Шахиноглу, исход зависит от масштаба, интенсивности и продолжительности протестов:

«Если протесты наберут силу, они создадут существенные проблемы для правящей партии, и не исключено, что будут назначены новые выборы. Однако если волна протестов ослабеет и правительству удастся ее сдержать, все вернется к статус-кво», — сказал он, добавив, что на данный момент протесты набирают силу.

Шахиноглу также выразил удивление в связи с заявлением премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о приостановке процесса подачи заявки на членство страны в ЕС до конца 2028 года. Это заявление последовало за осуждением Европейским парламентом парламентских выборов, состоявшихся в Грузии 26 октября, назвав их несвободными и нечестными.

«Это решение было эмоциональным и явно принималось не самим Кобахидзе, а олигархом Бидзиной Иванишвили. Он вынудил премьер-министра сделать такое заявление. По моему мнению, это непродуманное решение», — отметил Шахиноглу.

По словам эксперта, это решение рискованное и может привести к расколу в правительстве. Отставка послов Грузии свидетельствует о том, что решение было ошибочным, вызвав возмущение общественности и побудив жителей выйти на улицы.

Шахиноглу считает, что правящая партия «Грузинская мечта» столкнется с еще одной серьезной проблемой в ближайшие дни:

«Президентские выборы запланированы на 14 декабря, но они не будут основаны на всенародном голосовании. Усугубляя напряженность, президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась покинуть свой пост после истечения срока своих полномочий. Это создает сценарий двоевластия, поскольку «Мечтатели» объявили бывшего футболиста Михаила Кавелашвили своим кандидатом в президенты. Иванишвили создает себе две проблемы одновременно».

Интересно, что, по словам Шахиноглу, протесты в Грузии начались стихийно, и ни один лидер оппозиции, партия или даже оппозиция в целом в настоящее время не способны возглавить народное протестное движение.

Эксперт не исключает различных вариантов развития событий в Грузии, включая возможность повторения украинского «майдана».