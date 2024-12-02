Активистам ПНФА назначены административные наказания
Вечером 2 декабря Насиминский районный суд назначил административные наказания 6 активистам партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА), задержанным во время судебного процесса над лидером этой организации Али Керимли.
Двое активистов были подвергнуты административным арестам, еще 4 активистов партии – штрафам, сообщил Turan зампред ПНФА Аяз Магеррамли.
В частности, арестованы на 30 суток – Фараим Исмайлов, 15 суток - Ровшан Асваров.
Эльчин Гадживелли (Рзаев), Эльчин Нурушов, Ровшан Рагимов и Ровшан Сафаров оштрафованы на 200 манат каждый.
Все указанные лица были признаны виновным по ст. 510 (мелкое хулиганство) и 535.1 (не подчинение полиции) Кодекса об административных проступках.
Кроме того, из полиции были отпущены Руслан Амиров, Фуад Абдуллаев и Эльмаддин Мурадов.
Амиров сообщил, что при задержании и потом в полицейской машине был сильно избит.
«Меня били по лицу, голове, вероятно у мены сломаны нос и левое бедро», - сказал Амиров Turan. Он заявил, что будет жаловаться.
Оштрафованный Сафаров также заявил о побоях. Он также намерен подать жалобу и апелляцию на штраф.
Получить комментарии в МВД не удалось.
Напомним, что активисты были задержаны ранее перед Насиминским судом, куда они пришли для поддержки своего лидера Али Керимли, против которого в суде шел процесс.
Самому Керимли был присужден штраф в размере 1500 манат по жалобе в порядке частного уголовного обвинения бывшего члена партии Айдына Алиева.
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