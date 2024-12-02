«Мусават» объявил об участии в муниципальных выборах

«Мусават» объявил об участии в муниципальных выборах

Оппозиционная партия «Мусават» примет участие на назначенных на 29 января 2025 г. муниципальных выборах в Азербайджане. Такое решение сегодня приняло Правление партии.

Вопросы об участии на выборах своими кандидатами, и выдвижения кандидатов возлагаются на районные организации партии.

По данным ЦИК, на выборах 25 января будут избраны более 8 тыс. членов в советах 685 муниципалитетов.

Об участии в муниципальных выборах сообщила также партия РЕАЛ.