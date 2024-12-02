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(14 минут назад)
Пресечена попытка контрабанды крупной партии наркотиков из Ирана

Пресечена попытка контрабанды крупной партии наркотиков из Ирана

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Пресечена попытка контрабанды крупной партии наркотиков из Ирана

27 ноября в 17:30 пограничники Гётапинского погранотряда пресекли контрабанду крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Как сказано в сообщении Госпогранслужбы, пограничники обнаружили и изъяли почти 79 кг. марихуаны, более 1 кг опия, 1 тысячу таблеток трамадола и метадона М-40.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

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