Пресечена попытка контрабанды крупной партии наркотиков из Ирана
Пресечена попытка контрабанды крупной партии наркотиков из Ирана
27 ноября в 17:30 пограничники Гётапинского погранотряда пресекли контрабанду крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан.
Как сказано в сообщении Госпогранслужбы, пограничники обнаружили и изъяли почти 79 кг. марихуаны, более 1 кг опия, 1 тысячу таблеток трамадола и метадона М-40.
Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
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