Украинцы впервые уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3.
Украинцы впервые уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3.
Сегодня утром впервые зенитные ракетные подразделения ВВС Украины уничтожили стратегический бомбардировщик Ту-22М3", - сообщило военное ведомство Украины.
Минобороны России подтвердило, что Ту-22М3 был сбит недалеко от Ростова. Один из четырех летчиков погиб, трое выжили.
Украинцы сообщают, что Ту-22М3 обстреливал ракетами территорию Украины и был сбит комплексом С-200. Самолет упал в 300 км от границы Украины.
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- 19 апрель 2024, 14:07
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