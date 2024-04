Украинцы впервые уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3.

Сегодня утром впервые зенитные ракетные подразделения ВВС Украины уничтожили стратегический бомбардировщик Ту-22М3", - сообщило военное ведомство Украины.

Минобороны России подтвердило, что Ту-22М3 был сбит недалеко от Ростова. Один из четырех летчиков погиб, трое выжили.

Украинцы сообщают, что Ту-22М3 обстреливал ракетами территорию Украины и был сбит комплексом С-200. Самолет упал в 300 км от границы Украины.

