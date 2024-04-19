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(4 минуты назад)
Украинцы впервые уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3.

Украинцы впервые уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3.

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Украинцы впервые уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3.

Сегодня утром впервые зенитные ракетные подразделения ВВС Украины уничтожили стратегический бомбардировщик Ту-22М3", - сообщило военное ведомство Украины.

Минобороны России подтвердило, что Ту-22М3 был сбит  недалеко от Ростова. Один из четырех летчиков погиб, трое выжили.

Украинцы сообщают, что Ту-22М3 обстреливал ракетами территорию Украины и был сбит комплексом С-200.  Самолет упал в 300 км от границы Украины.

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