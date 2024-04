Ukraynalılar ilk dəfə Rusiyanın Tu-22M3 bombardmançı təyyarəsini məhv ediblər

Bu gün səhər Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələrinin zenit raket bölmələri ilk dəfə Tu-22M3 strateji bombardmançı təyyarəni məhv edib, - Ukrayna hərbi idarəsi bildirib.

Rusiya Müdafiə Nazirliyi Tu-22M3-ün Rostov yaxınlığında vurulduğunu təsdiqləyib. Dörd pilotdan biri ölüb, üçü sağ qalıb.

Ukraynalılar bildirirlər ki, Tu-22M3 Ukrayna ərazisini raket atəşinə tutub və C-200 kompleksi tərəfindən vurulub. Təyyarə Ukrayna sərhədindən 300 kilometr aralıya düşüb.

