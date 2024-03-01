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(2 часа назад)
В Москве похоронили Алексея Навального

В Москве похоронили Алексея Навального

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Москве похоронили Алексея Навального

1 марта в одном из небольших храмов Москвы прошла церемония прощания с оппозиционеров Алексеем Навальным.

Проститься с ним пришли несколько тысяч человек. От храма до кладбища люди шли пешком, скандируя имя Навального и бросая цветы на дорогу перед автомобилем с телом покойного.

Попытки власти запугать людей и не допустить массового участия в похоронах провалились.

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