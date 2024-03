В Москве похоронили Алексея Навального

1 марта в одном из небольших храмов Москвы прошла церемония прощания с оппозиционеров Алексеем Навальным.

Проститься с ним пришли несколько тысяч человек. От храма до кладбища люди шли пешком, скандируя имя Навального и бросая цветы на дорогу перед автомобилем с телом покойного.

Попытки власти запугать людей и не допустить массового участия в похоронах провалились.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video