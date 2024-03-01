В Москве похоронили Алексея Навального
В Москве похоронили Алексея Навального
1 марта в одном из небольших храмов Москвы прошла церемония прощания с оппозиционеров Алексеем Навальным.
Проститься с ним пришли несколько тысяч человек. От храма до кладбища люди шли пешком, скандируя имя Навального и бросая цветы на дорогу перед автомобилем с телом покойного.
Попытки власти запугать людей и не допустить массового участия в похоронах провалились.
В мире
-
Россия накапливает крупные силы вокруг Часова Яра на востоке Украины, стремясь совершить прорыв в Донецкой области, заявил в пятницу представитель Украины.
-
- 2 март 2024, 13:03
Спикер парламента Венгрии Ласло Ковер подписал ратификацию соглашения о вступлении Швеции в НАТО и направил законопроект в канцелярию президента для промульгации, как показали результаты голосования на веб-сайте парламента в субботу.
-
Французская полиция сообщила в пятницу, что арестовала 66 человек во время акции протеста фермеров на Елисейских полях в центре Парижа, которая перекрыла движение в утренний час пик.
-
Россия заявила в четверг, что несколько украинских спецназовцев были убиты в ходе неудачного рейда спецназа на оккупированную территорию.
Написать отзыв