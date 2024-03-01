Ровнаг Абдуллаев уходит с поста президента AFFA
Ровнаг Абдуллаев уходит с поста президента AFFA
Ровнаг Абдуллаев на предстоящей 2 апреля отчетно-выборной конференции AFFA (Ассоциация футбольных федераций Азербайджана) не будет больше выдвигать свою кандидатуру на пост президента главной футбольной организации страны.
Об этом он заявил сегодня на заседании исполкома AFFA, говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.
В сообщении подчеркивается, что такое решение Абдуллаев принял «по собственному желанию».
Абдуллаев был избран президентом AFFA с 2008 в бытность его главой госнефтекомпании страны SOCAR – генерального спонсора федерации.
В феврале 2022 г. Абдуллаев был освобожден от должности президента SOCAR и назначен замминистра экономики.
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