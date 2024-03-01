  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy80 C
  • Суббота, 2 март 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(2 часа назад)
Байрамов и Лавров переговорили в Анталье

Байрамов и Лавров переговорили в Анталье

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Байрамов и Лавров переговорили в Анталье

Министры иностранных дел Азербайджана и РФ – Джейхун Байрамов и Сергей Лавров сегодня встретились в рамках Анталийского дипломатического формы.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы повестки двустороннего сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по текущей ситуации в регионе.

Байрамов информировал собеседника о мирных усилиях Азербайджана, а также текущем состоянии мирного процесса и взглядах Баку на это.  Стороны затронули  и другие вопросы, вызывающие взаимный интерес.

 

Написать отзыв

Политика

Чего ждать после потери Авдеевки? - беседа с военно-политическим экспертом Олександром Мусиенко в "Çətin sual"


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей