Байрамов и Лавров переговорили в Анталье

Байрамов и Лавров переговорили в Анталье

Министры иностранных дел Азербайджана и РФ – Джейхун Байрамов и Сергей Лавров сегодня встретились в рамках Анталийского дипломатического формы.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы повестки двустороннего сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по текущей ситуации в регионе.

Байрамов информировал собеседника о мирных усилиях Азербайджана, а также текущем состоянии мирного процесса и взглядах Баку на это. Стороны затронули и другие вопросы, вызывающие взаимный интерес.