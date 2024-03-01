Байрамов и Лавров переговорили в Анталье
Байрамов и Лавров переговорили в Анталье
Министры иностранных дел Азербайджана и РФ – Джейхун Байрамов и Сергей Лавров сегодня встретились в рамках Анталийского дипломатического формы.
В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы повестки двустороннего сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по текущей ситуации в регионе.
Байрамов информировал собеседника о мирных усилиях Азербайджана, а также текущем состоянии мирного процесса и взглядах Баку на это. Стороны затронули и другие вопросы, вызывающие взаимный интерес.
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