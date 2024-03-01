Инцидент на судебном процессе по делу журналистки Наргиз Абсаламовой
Инцидент на судебном процессе по делу журналистки Наргиз Абсаламовой
В Бакинском апелляционном суде 1 марта была рассмотрена жалоба журналистки Abzas Media Наргиз Абсаламовой на продление срока ее ареста.
В ходе процесса лица в штатском стали мешать общению Абсаламовой с ее адвокатом Ровшаной Рагимовой.
“До прихода в зал судей, мы с Наргиз обсуждали доводы нашей жалобы. В это время человек в гражданской одежде, назвавшись сотрудником пенитенциарной службы, сказал секретарю суда, что они выводят Наргиз из зала и вернут, когда придут судьи. На мои возражения, он заявил: “это не место для ваших встреч”, - сказала адвокат.
В ходе заседания журналистка просила разрешить ей выйти из клетки и говорить с трибуны. Судья удовлетворил ходатайство, однако сотрудники пенитенциарной службы сказали, что это невозможно”.
“Из-за незаконного вмешательства сотрудников пенитенциарной службы, Наргиз не позволили выступить с трибуны, что стало причиной напряженности”, - сказала Рагимова.
Она обратилась в минюст, призвав принять меры в связи с незаконными действиями сотрудников пенитенциарной службы.
В итоге, апелляционная жалоба журналистки была отклонена. Получить комментарии в пенитенциарной службе не удалось.
Напомним, что с 20 ноября 2023 года шесть журналистов и медиа работников «Абзас Медиа» были арестованы по ложному обвинению (контрабанда).
Международные организации по защите СМИ призвали власти Азербайджана немедленно освободить задержанных журналистов и прекратить давление на СМИ.
Абсаламова была арестована 1 декабря. 24 феврадя срок продлил срок ареста еще на три месяца.
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