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(2 часа назад)
Инцидент на судебном процессе по делу журналистки Наргиз Абсаламовой

Инцидент на судебном процессе по делу журналистки Наргиз Абсаламовой

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Инцидент на судебном процессе по делу журналистки Наргиз Абсаламовой

В Бакинском апелляционном суде 1 марта была рассмотрена жалоба журналистки Abzas Media Наргиз Абсаламовой на продление срока ее ареста.

В ходе процесса лица в штатском стали мешать общению Абсаламовой с ее адвокатом Ровшаной Рагимовой.

“До прихода в зал судей,  мы с  Наргиз обсуждали доводы нашей жалобы. В это время человек в гражданской одежде, назвавшись сотрудником пенитенциарной службы, сказал секретарю суда, что они выводят Наргиз из зала и вернут,  когда придут судьи.  На мои возражения, он заявил:  “это не место для ваших встреч”, - сказала адвокат.

В ходе заседания журналистка просила разрешить ей выйти из клетки и говорить с трибуны. Судья удовлетворил ходатайство, однако сотрудники пенитенциарной службы сказали, что это невозможно”.

“Из-за незаконного вмешательства сотрудников пенитенциарной службы, Наргиз не позволили выступить с трибуны, что стало причиной напряженности”, - сказала Рагимова.

Она обратилась в минюст, призвав принять меры в связи с незаконными действиями сотрудников пенитенциарной службы.

В  итоге, апелляционная жалоба журналистки была отклонена. Получить комментарии в пенитенциарной службе не удалось.

Напомним, что с 20 ноября 2023 года шесть журналистов и медиа работников  «Абзас Медиа» были арестованы по ложному обвинению (контрабанда).

Международные организации по защите СМИ призвали власти Азербайджана немедленно освободить задержанных журналистов и прекратить давление на СМИ.

Абсаламова была арестована 1 декабря. 24 феврадя срок продлил срок ареста еще на три месяца.

 

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