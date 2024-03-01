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(2 часа назад)
Переговоры между Азербайджаном и Арменией в Берлине: Плавание по дипломатическим водам под пристальным вниманием Европы
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Камран Махмудов
Камран Махмудов

Журналист

Переговоры между Азербайджаном и Арменией в Берлине: Плавание по дипломатическим водам под пристальным вниманием Европы

Завершение двухдневных переговоров между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном в Берлине в очередной раз выдвинуло на передний план сложную динамику геополитики Южного Кавказа. На фоне недавних дипломатических контактов и пристального внимания Европейского парламента переговоры имеют значительные последствия не только для азербайджано-армянских отношений, но и для связей Азербайджана с Германией и Европой в целом.

Обсуждения в Берлине проходят сразу после встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Мюнхене, что еще раз подчеркивает продолжающиеся дипломатические усилия по урегулированию давнего конфликта в регионе. Политолог Ахмед Алили анализирует в программе «Сложный вопрос» эти события в контексте, отмечая их более широкое значение в формировании отношений Азербайджан-Германия и Германия-Армения, а также их последствия для связей Армения-ЕС.

Публикация ежегодного отчета Европейского парламента о "Реализации общей политики безопасности и обороны" добавила еще один уровень сложности региональной динамике. Осуждение в докладе действий Азербайджана в Карабахе как "неспровоцированного и заранее спланированного нападения" и содержащиеся в нем призывы к санкциям против азербайджанских официальных лиц вызвали резкую критику со стороны властей Азербайджана. Позиция доклада также отражает приверженность Европейского парламента защите прав человека и международного права, несмотря на критику предвзятости со стороны азербайджанских кругов.

Высказывания Элизабет Винкельмайер-Беккер во время ее визита в Армению относительно правового статуса Карабаха подчеркивают тонкую позицию европейских игроков в решении хитросплетений конфликта. Алили предполагает, что эти заявления в сочетании с отчетом Европейского парламента указывают на меняющийся ландшафт, в котором Германия берет на себя более заметную роль посредника в региональных спорах.

Алили признает проблемы, присущие переговорному процессу, подчеркивая важность устойчивого дипломатического взаимодействия, а не немедленных результатов. Признавая несвоевременность некоторых парламентских резолюций, он подчеркивает различие между парламентской риторикой и действиями исполнительной власти при формировании приоритетов внешней политики.

Поскольку Азербайджан и Армения продолжают свои дипломатические маневры под пристальным вниманием Европы, путь к прочному миру по-прежнему сопряжен с трудностями. Оценка Алили подчеркивает хрупкий баланс интересов и настоятельную необходимость продолжения диалога и переговоров для достижения устойчивого урегулирования конфликта. В этом контексте роль Германии и Европейского союза в целом приобретает повышенное значение как посредников и фасилитаторов мира на Южном Кавказе.

 

 

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