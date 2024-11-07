Впервые украинские дроны атаковали российские военные корабли на Каспии

6 ноября украинские силы начали беспрецедентное нападение на российские военные корабли, дислоцированные в Каспийском море, что стало новой демонстрацией расширяющихся возможностей Киева по нанесению ударов на большие расстояния.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины опубликовал в социальных сетях кадры атаки, заявив, что украинские силы расширили «зону удара», нацелившись на российский Каспийский флот в Каспийске — портовом городе, расположенном в сотнях миль от активной линии фронта.

Видеокадры, предоставленные украинским правительством, по-видимому, показывают момент, когда беспилотник спускается на цель. В некоторых частях видео слышен зенитный огонь, что указывает на попытки России отразить атаку.

Андрей Коваленко, глава Департамента по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины, подтвердил факт ударов по Каспийску в Telegram, поделившись дополнительными кадрами. Однако Business Insider сообщил, что не может немедленно проверить подлинность материала.

Сергей Меликов, губернатор Дагестанского региона России, написал в Telegram, что ПВО перехватили один беспилотник над Каспийским морем. Он заверил местных жителей, что ведутся расследования, и попросил жителей воздержаться от публикации изображений или видео, которые могут помочь врагу.

Хотя вооруженные силы Украины официально не взяли на себя ответственность за операцию, украинские СМИ связали ее с миссией подразделения военной разведки HUR, утверждая, что в результате атаки были повреждены два российских ракетных корабля в порту.

Этот удар знаменует собой новую неудачу для российского флота, который несет постоянные потери в Черном море. В течение последних месяцев Украина регулярно использовала отечественные ракеты и морские беспилотники для атаки на флот Москвы.

Несмотря на отсутствие обычного военно-морского флота, асимметричная военная стратегия Украины за последние два года заставила Россию переместить свой Черноморский флот из штаб-квартиры на Крымском полуострове в более безопасные воды поближе к российской территории. Высокопоставленный представитель Министерства обороны США недавно отметил, что, защищая свои воды, Украина вывела из строя или уничтожила по меньшей мере 32 средних и крупных российских судна.

Наряду с морскими операциями Украина все больше развивает возможности дальних ударов для поражения наземных целей в глубине российской территории. В последние недели Киев использовал беспилотники отечественного производства для нанесения ударов по нескольким важным военным объектам, включая хранилища боеприпасов и аэродромы.