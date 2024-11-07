О погоде в день Победы
О погоде в день Победы
8 ноября в столице будет пасмурно, ночью возможен дождь. На Абшероне осадки будут интенсивными с грозой.
Ветер юго-западный, утром слабый туман.
Температура воздуха ночью +5+8°, днем +13+16°. Влажность ночью 70-80 %, днем 60-65 %.
В регионах страны вечером в восточной части Азербайджана пройдут дожди с грозами. Местами туман, ветер восточный,
Температура воздуха в низменности ночью 0+5°, днем +13+18°. В горах ночью – 3- 8° мороза, днем от -2 до + 3°.
Общество
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- 7 ноябрь 2024, 16:37
Azercell дарит двухмесячную подписку на тарифный пакет «SuperSən6GB», приобретающим устройства HONOR Компания Azercell запускает специальную кампанию ко Дню Победы - 8 ноября. В рамках акции абоненты, приобретающие смартфоны или планшеты HONOR в магазинах Azercell Эксклюзив и магазинах дилеров, получат в подарок двухмесячную подписку на тарифный пакет «SuperSən6GB».
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- 7 ноябрь 2024, 15:38
Неизвестный мужчина 32-х лет на полчала заблокировал движение на аэропортской дороге после того, как забрался на мост и пытался броситься вниз.
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- 6 ноябрь 2024, 18:24
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- 6 ноябрь 2024, 16:27
В четверг в Баку ожидается облачная погода, ночью в ряде мест Апшерона пройдут дожди. Умеренный северо-западный ветер днем сменится на северо-восточный.
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