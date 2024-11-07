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(3 часа назад)
О погоде в день Победы

О погоде в день Победы

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

О погоде в день Победы

8 ноября в столице будет пасмурно, ночью возможен дождь. На Абшероне осадки будут интенсивными с грозой.

Ветер юго-западный, утром слабый туман.

Температура воздуха ночью +5+8°, днем +13+16°. Влажность ночью 70-80 %, днем 60-65 %.

В регионах страны вечером в восточной части Азербайджана пройдут дожди с грозами.   Местами туман, ветер восточный,

Температура воздуха в низменности ночью  0+5°, днем +13+18°. В горах ночью – 3- 8° мороза, днем от -2 до + 3°.

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