Как сообщается президент Джо Байден дал Украине зеленый свет на использование поставленных США ракет ATACMS для нанесения ударов вглубь российской территории.

Это решение, раскрытое в сообщениях из многочисленных источников, знаменует собой значительный отход от предыдущей осторожной позиции Вашингтона, который ранее ограничивал использование этого оружия целями в пределах границ Украины. Этот шаг был сделан в решающий момент, всего за два месяца до ожидаемой передачи власти новоизбранному президенту Дональду Трампу, который пообещал пересмотреть поддержку США Украины.

Решение вызвало реакций во всем мире, лидеры выразили тревогу по поводу возросшего риска эскалации конфликта. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал это решение «актом имперского безумия», предупредив, что оно может проложить путь к более широкому глобальному конфликту. Тем временем президент России Владимир Путин выступил с суровым предупреждением, обозначив потенциальные ответные меры и намекнув на возможность более агрессивных ответов, включая развертывание тактического ядерного оружия.

Изменение политики в ходе политического перехода

Разрешение на использование ATACMS — высокоточных ракет большой дальности, способных поражать цели на расстоянии до 300 километров — знаменует собой поворотный момент в подходе администрации Байдена к украинскому конфликту. До сих пор США воздерживались от предоставления этих ракет для использования против российских целей, ссылаясь на опасения прямой эскалации с Москвой. Однако, поскольку президентство Байдена приближается к концу, аналитики рассматривают это решение как последнюю попытку демократов укрепить обороноспособность Украины перед ожидаемыми изменениями политики при новой администрации Трампа.

Дональд Трамп-младший в посте в социальных сетях раскритиковал этот шаг, предположив, что он был продиктован интересами «военно-промышленного комплекса», который жаждет спровоцировать более масштабный конфликт до того, как его отец вступит в должность. «Эти люди — идиоты», — написал он, обвинив оборонных подрядчиков в наживе на эскалации напряженности.

Страхи эскалации и глобальная реакция

Международная реакция была быстрой и обеспокоенной. Осуждение президента Мадуро поддержали несколько других мировых лидеров, которые опасаются, что санкционирование ударов по российской территории может быть расценено как прямой акт агрессии со стороны НАТО. Однако бывший посол США в НАТО Курт Волкер утверждал, что ограничения, ранее наложенные на использование Украиной западного оружия, были контрпродуктивными. «Если Украина хочет эффективно защищать свой суверенитет, ее не следует ограничивать в военных возможностях», — заявил Волкер.

Кремль, со своей стороны, выступил с суровыми предупреждениями. Чиновники, близкие к Путину, намекнули, что Россия может рассмотреть возможность использования ядерного оружия в случае эскалации украинских атак на ее территории. «Применение ядерного оружия остается крайней мерой, но это мера, которую мы готовы рассмотреть, если на карту поставлена ​​наша территориальная целостность», — заметил представитель Кремля.

BBC сообщила, что ракеты ATACMS могут быть использованы для поражения стратегических объектов в Курской области России, что рассматривается как упреждающий ответ на ожидаемое контрнаступление коалиции российских и северокорейских сил. Предположение о причастности Северной Кореи к конфликту еще больше усилило опасения по поводу более масштабной войны, втягивающей в нее больше стран.

Молчание Байдена, подход Трампа

Белый дом хранит молчание по поводу сообщенного разрешения. Когда его спросили об изменении политики, президент Байден отказался комментировать, оставив место для спекуляций о глубинных мотивах и сроках решения. Некоторые аналитики считают, что это отражает последнюю отчаянную попытку Байдена укрепить позиции Киева перед лицом растущей неопределенности относительно дальнейшей поддержки США после вступления Трампа в должность.

Трамп, который вел свою кампанию на обещании быстро положить конец конфликту путем переговоров, раскритиковал подход Байдена как безрассудный. Он неоднократно предполагал, что мирное соглашение можно было бы заключить раньше, если бы дипломатия использовалась более стратегически, а не наращивалась военная помощь.

Более широкие последствия

Решение разрешить нанесение ударов по территории России усилило опасения неконтролируемой эскалации, вызвав резкую критику со стороны международных наблюдателей. Илон Маск, генеральный директор Tesla и SpaceX, выразил свою обеспокоенность в социальных сетях, предупредив о возможности «зеркального ответа» со стороны России. «Риски этого решения огромны», — отметил Маск. «Мы ближе к прямой конфронтации, чем когда-либо прежде».

Мировые лидеры, включая лидеров Европейского союза и Организации Объединенных Наций, выразили глубокую обеспокоенность новым поворотом конфликта. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к сдержанности, предупредив, что «эскалационные действия на данном этапе могут привести нас на грань глобальной катастрофы».

В Москве это решение интерпретируется как признак углубляющегося участия НАТО в конфликте, а официальные лица обвиняют Запад в прямом содействии Украине в нацеливании на российскую инфраструктуру. Министерство обороны России в своем заявлении предупредило, что будет рассматривать любую атаку на свою территорию с использованием западных ракет как «красную линию», потенциально вызывающую более широкий военный ответ.

Что нас ждет впереди

По мере того, как срок полномочий Байдена подходит к концу, разрешение на удары ATACMS по территории России может изменить траекторию конфликта. Решение, которое некоторые считают отчаянным шагом уходящей администрации, может существенно изменить баланс сил на поле боя, придав смелости Киеву, но также увеличив риски прямой конфронтации между НАТО и Россией.

Эксперты опасаются, что этот шаг может спровоцировать цепную реакцию ответных действий, переводя конфликт в более опасную и непредсказуемую фазу. Призрак ядерной эскалации, долгое время отвергавшийся как отдаленная возможность, теперь серьезно обсуждается политологами и военными аналитиками.

В то время как некоторые лидеры надеются на дипломатический съезд, текущая траектория предполагает более опасный путь. Поскольку Трамп готов взять в свои руки бразды правления внешней политикой США, мир ждет, принесет ли его подход деэскалацию напряженности или новую, потенциально более взрывоопасную главу в конфликте.

По словам одного европейского дипломата, «Мы стоим на краю пропасти. Лидерам мира предстоит решить, сделать ли шаг назад или нырнуть вперед, в неизвестность».