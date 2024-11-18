Журналистки «Абзас Медиа» заявили, что начнут голодовку

Стали известны новые подробности издевательств над журналистами "Абзас Медиа" Наргиз Абсаламовой, Севиндж Вагифгызы и Эльнарой Гасымовой, которые уже год содержатся в Бакинском СИЗО.

Об этом сообщили родственники, находящейся под арестом, редактора "Абзас Медиа" Севиндж Вагифгызы.

16 ноября члены семей журналистов были вынуждены были часами ожидать встречи сзключенными. Журналистов привели на встречу только после их протестов.

Члены семьи Севиндж Вагифгызы заявили, что, когда журналиста привели, они обнаружили у ней на запястье большие синяки, а также кровоподтеки на большом и среднем пальцах.

Севиндж Вагифгызы сообщила членам своей семьи, что у Наргиз Абсаламовой и Эльнары Гасымовой такие же травмы на теле.

Она сказала, что вечером 14 ноября Наргиз Абсаламова подверглась насилию со стороны надзирателя по имени Шахла, которая также оскорбила журналистку бранью.

На это среагировала Севиндж Вагифгызы и также подверглась давлению - начальник СИЗО Эльнур Исмайлов приказал закрыть вентиляцию всех камер, где содержат журналистов.

Как сообщиают родственники, журналисты обещают начать голодовку, если издевательства не прекратятся.