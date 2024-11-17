Байден разрешил Украине бить вглубь России ракетами ATACMS
Президент Байден впервые разрешил Украине использовать поставленные Соединенными Штатами ракеты дальнего радиуса действия для ударов по территории России, пишет New York Times со ссылкой на свои источники.
По данным издания, речь идет об американских баллистических ракетах системы ATACMS, дальность которых достигает 300 километров.
По словам собеседников NYT, это оружие, скорее всего, будет первоначально применено против российских и северокорейских войск в Курской области.
Как пишет NYT, российские военные собираются начать крупное наступление, в котором примут участие около 50 000 солдат, включая северокорейские войска на украинские позиции в Курской области.
Украинцы могут использовать ракеты ATACMS для ударов по российским и северокорейским войскам, военной технике, узлам логистики, складам боеприпасов и линиям снабжения в глубине России.
Решение Байдена за два месяца до окончания его пребывания в должности президента и вступления на пост Дональда Трампа — это серьезное изменение в политике США, пишет NYT.
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