Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, нацелившись на энергетическую инфраструктуру

Россия запустила залп крылатых ракет «Калибр» из Черного моря по Украине в воскресенье вечером, поразив города по всей стране в широкомасштабном нападении. Украинские ВВС объявили тревогу во всех регионах к востоку от реки Днепр, сославшись на запуск дополнительных гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Взрывы потрясли крупные города, включая Одессу, Запорожье, Днепр, Кривой Рог и Черкасскую область. Удары беспилотников также были направлены на Черкасскую, Киевскую и Полтавскую области, сообщили чиновники. В столице, Киеве, ракета попала в пятиэтажный жилой дом, вызвав пожар и повлекший жертвы. В южном городе Николаеве погибли две женщины, а еще шесть получили ранения. Сообщается о трех пострадавших в Харьковской области, жертвы также зафиксированы в Днепре.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска запустили около 120 ракет и 90 беспилотников в ходе ночной атаки, что стало одной из крупнейших атак за последние месяцы. Украинская ПВО, как сообщается, перехватила более 140 целей, но удары нанесли серьезный ущерб энергетической инфраструктуре в нескольких регионах, включая Одессу, Волынь, Винницу и Запорожье. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, на большей части территории страны были введены аварийные отключения электроэнергии.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал атаку на энергетические объекты «одной из крупнейших в истории нынешней войны». В заявлении, опубликованном в социальной сети X, он добавил: «Это настоящий ответ военного преступника Путина всем тем, кто недавно приезжал к нему и искал диалога. Мир должен быть достигнут силой, а не убеждением».

Оперативное командование Польши сообщило о повышенной боевой готовности, польские самолеты находятся в состоянии боевой готовности на фоне опасений, что удары могут распространиться на приграничные районы. Наземные системы ПВО и радиолокационная разведка приведены в состояние повышенной готовности, сообщили официальные лица.

Министерство обороны России заявило, что ее силы нанесли удары по «критически важной энергетической инфраструктуре, поддерживающей военно-промышленный комплекс и оборонные производственные объекты Украины». Москва утверждает, что наносит удары только по военным объектам, в то время как украинские официальные лица обвиняют Россию в преднамеренном нанесении ударов по гражданской инфраструктуре.

Ежедневные обстрелы со стороны российских войск стали обыденностью, при этом Москва не комментирует жертвы среди мирного населения или масштабный ущерб, нанесенный жилым районам.