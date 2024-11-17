Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, нацелившись на энергетическую инфраструктуру
Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, нацелившись на энергетическую инфраструктуру
Россия запустила залп крылатых ракет «Калибр» из Черного моря по Украине в воскресенье вечером, поразив города по всей стране в широкомасштабном нападении. Украинские ВВС объявили тревогу во всех регионах к востоку от реки Днепр, сославшись на запуск дополнительных гиперзвуковых ракет «Кинжал».
Взрывы потрясли крупные города, включая Одессу, Запорожье, Днепр, Кривой Рог и Черкасскую область. Удары беспилотников также были направлены на Черкасскую, Киевскую и Полтавскую области, сообщили чиновники. В столице, Киеве, ракета попала в пятиэтажный жилой дом, вызвав пожар и повлекший жертвы. В южном городе Николаеве погибли две женщины, а еще шесть получили ранения. Сообщается о трех пострадавших в Харьковской области, жертвы также зафиксированы в Днепре.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска запустили около 120 ракет и 90 беспилотников в ходе ночной атаки, что стало одной из крупнейших атак за последние месяцы. Украинская ПВО, как сообщается, перехватила более 140 целей, но удары нанесли серьезный ущерб энергетической инфраструктуре в нескольких регионах, включая Одессу, Волынь, Винницу и Запорожье. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, на большей части территории страны были введены аварийные отключения электроэнергии.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал атаку на энергетические объекты «одной из крупнейших в истории нынешней войны». В заявлении, опубликованном в социальной сети X, он добавил: «Это настоящий ответ военного преступника Путина всем тем, кто недавно приезжал к нему и искал диалога. Мир должен быть достигнут силой, а не убеждением».
Оперативное командование Польши сообщило о повышенной боевой готовности, польские самолеты находятся в состоянии боевой готовности на фоне опасений, что удары могут распространиться на приграничные районы. Наземные системы ПВО и радиолокационная разведка приведены в состояние повышенной готовности, сообщили официальные лица.
Министерство обороны России заявило, что ее силы нанесли удары по «критически важной энергетической инфраструктуре, поддерживающей военно-промышленный комплекс и оборонные производственные объекты Украины». Москва утверждает, что наносит удары только по военным объектам, в то время как украинские официальные лица обвиняют Россию в преднамеренном нанесении ударов по гражданской инфраструктуре.
Ежедневные обстрелы со стороны российских войск стали обыденностью, при этом Москва не комментирует жертвы среди мирного населения или масштабный ущерб, нанесенный жилым районам.
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