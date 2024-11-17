Ильхам Алиев обсудил азербайджано-американские отношения с делегацией Конгресса США

17 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию Палаты представителей США во главе с конгрессменом Августом Пфлюгером.

По данным официального сайта президента, на встрече обсуждались вопросы, связанные с повесткой дня климатической конференции COP29, в которой приняли участие конгрессмены США.

В ходе обсуждения стороны обменялись мнениями о сотрудничестве Баку и Вашингтона, а также о стратегии «зеленого перехода» Азербайджана.

Была подчеркнута поддержка США в разработке и реализации энергетической стратегии Азербайджана с момента обретения им независимости. Алиев отметил, что при поддержке США был подписан нефтяной «Контракт века», а реализация этого и последующих проектов способствовала энергетической безопасности США и их союзников.

Конгрессмен Пфлюгер выразил удовлетворение визитом и встречей с Алиевым, подчеркнув свою готовность внести вклад в расширение азербайджано-американского сотрудничества.

Алиев отметил успешное и взаимовыгодное сотрудничество двух стран в различных секторах за последние 30 лет. Он также рассказал о стратегии Азербайджана в области зеленой энергетики, заявив, что к 2027 году 30% производства энергии в стране будет обеспечиваться за счет возобновляемых источников.

Алиев коснулся проекта прокладки электрического кабеля через Черное море на основе возобновляемого энергетического потенциала Азербайджана. Этот проект реализуется в сотрудничестве с региональными странами, включая Грузию, Румынию и Венгрию.

Азербайджан также сотрудничает со странами Центральной Азии в сфере зеленой энергетики. В рамках COP29 был подписан документ между Азербайджаном, Узбекистаном и Казахстаном по развитию и передаче зеленой энергии через Каспийское море.

Алиев заявил, что Азербайджан вскоре сможет экспортировать 4 гигаватта возобновляемой энергии на рынок Евросоюза.