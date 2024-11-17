Конституция Армении угрожает региональному миру - И. Алиев
Конституция Армении угрожает региональному миру - И. Алиев
17 ноября. глава государства Ильхам Алиев принял делегацию США, возглавляемую конгрессменом Августом Пфлюгером.
Как сообщила пресс- служба президента страны, на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и США в сфере энергетики.
Алиев напомнил о поддержке США после восстановления независимости Азербайджана и в развитии его энергетики.
Он также отметил поддержку США в реализации “Контракта века» в 1994 году.
Далее он рассказал о проектах в сфере зеленой и возобновляемой энергии, которые реализует Азербайджан.
Касаясь ситуации в регионе, Алиев подчеркнул, что проводимая Арменией политика милитаризации и гонки вооружений представляет угрозу региональному миру и безопасности.
«Для подписания мирного договора важно положить конец территориальным претензиям к Азербайджану в Конституции Армении», - сказал он.
В ходе беседы также были обсуждены вопросы укрепления диалога между Конгрессом США и Азербайджаном, увеличение взаимных визитов, развитие сотрудничества двух стран в различных сферах.
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