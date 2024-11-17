Конституция Армении угрожает региональному миру - И. Алиев

17 ноября. глава государства Ильхам Алиев принял делегацию США, возглавляемую конгрессменом Августом Пфлюгером.

Как сообщила пресс- служба президента страны, на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и США в сфере энергетики.

Алиев напомнил о поддержке США после восстановления независимости Азербайджана и в развитии его энергетики.

Он также отметил поддержку США в реализации “Контракта века» в 1994 году.

Далее он рассказал о проектах в сфере зеленой и возобновляемой энергии, которые реализует Азербайджан.

Касаясь ситуации в регионе, Алиев подчеркнул, что проводимая Арменией политика милитаризации и гонки вооружений представляет угрозу региональному миру и безопасности.

«Для подписания мирного договора важно положить конец территориальным претензиям к Азербайджану в Конституции Армении», - сказал он.

В ходе беседы также были обсуждены вопросы укрепления диалога между Конгрессом США и Азербайджаном, увеличение взаимных визитов, развитие сотрудничества двух стран в различных сферах.